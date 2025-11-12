"Prije 8 godina sam kupio grobno mjesto": Veliki prijatelj Saše Popovića otkrio da će počivati pored njega

Žika Jakšić naveo je da je prije osam godina obezbijedio sebi vječno konačište.

Izvor: TV Prva/screenshot

Voditelj Žika Jakšić otkrio je da je prije 8 godina kupio grobno mjesto na Novom bežanijskom groblju i da će počivati pored Saše Popovića.

Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, a sahranjen je na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Njegov dugogodišnji prijatelji i kolega Žika Jakšić sada je otkrio nepoznate detalje i priznao da je Bane Obradović svoje grobno mjesto ustupio Saši Popoviću

"Ja sam prije sedam-osam godina kupio svoje vječno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada, onda je on ustupio njemu i tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega i to će biti najveselije groblje na svijetu. Mi ćemo na miru da pravimo i 'Zvezde Granda' i 'Nikad nije kasno", rekao je Žika kroz osmijeh u emisiji "Glam i drama".

O svom zdravstvenom stanju

Žika Jakšić je nedavno doživio moždani udar, a sada se prisjetio tog dana i otkrio da li ima posledice.

"Ja sam ustao jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primijetio dok nisam počeo da se brijem. Osjetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam vidio da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar, izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu ljekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovjek", rekao je Žika.