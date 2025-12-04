"Još malo je ostalo do moje smrti": Bolna ispovijest Žike Jakšića, ne želi da troši vrijeme uzalud

Voditelj Žika Jakšić hospitalizovan je 20. juna, nakon što je osjetio ozbiljne zdravstvene tegobe

U junu ove godine, muzičar, voditelj i preduzetnik Žika Jakšić, hitno je hospitalizovan zbog moždanog udara. Iskreno je govorio o simptomima koje je osjetio prije nego što je primljen u bolnicu i oporavku, a prije nego što mu se zdravlje iznenada urušilo, govorio je da želi da ostatak života proživi punim plućima.

Žika je u iskrenoj ispovijesti rekao da mu je "ostalo malo vremena do smrti", ali da je postao gospodar svog života.

"Vrijeme je novac gde ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom, nego koliko je vrijeme vrijedno i koliko je važno da se ne troši uzalud. I još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što je meni moj pješčani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje, da kažem, smrti, je' l tako, jer svi ćemo doći do tog dana, e, to drugo vrijeme koje je meni preostalo, ja sam nakon svega naučio i počeo da učim kako da ga cijenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbijedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena", rekao je Žika, pa nastavio:

" I u tom smislu, slobodno mogu reći da sam gospodar postao svog života. Međutim, neko bi rekao, možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da, preostalo moje vrijeme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak i imam velike planove, ne da bih zaradio neki novac, nego tek imam osjećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i po mjereno mojim sistemima vrijednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život", kaže Žika napominjući da se mnogi ljudi kada dođu u neke godine, okrenu se i tek se onda probude i shvate da su proćerdali svoj život.

Bio hitno hospitalizovan

"Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno se nalazi na bolničkom liječenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i osjeća se dobro. Ljekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtjevan i stresan. U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što prije vratio svakodnevnom normalnom životu" , poručili su iz "Granda" tada.

Voditelj je nedavno otkrio i da se dalje nalazi na terapiji i pokazao kako izgledaju njegove vježbe:

