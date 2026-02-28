Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je danas u saopštenju da je napad Amerike i Izraela na Iran bila planirana vojna akcija protiv suverene države.

Izvor: YouTube/screenshot/Public Defense

„Obim i karakter prethodnih vojno-političkih i propagandnih priprema za ovaj nepromišljeni potez, uključujući prebacivanje velike američke vojne grupacije u region, ne ostavljaju sumnju da se radi o unaprijed planiranom i neprovociranom aktu oružane agresije protiv suverene i nezavisne države, članice UN, u suprotnosti sa osnovnim principima i normama međunarodnog prava“, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova, prenose RIA Novosti.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj državi proglašeno vanredno stanje.

Talas napada na Izrael

Izvor je za CNN potvrdio da je napad Izraela na Iran bio koordinisan sa Amerikom. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo „prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada“ na Izrael, prenijela je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi uslijedili „kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran“.