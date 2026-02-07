Dženan Lončarević progovorio o bolesti, pa se osvrnuo na ružne komentare kolega: "Sada znam na čemu sam sa njima"

Dženan Lončarević govorio je o svom odnosu sa Žikom Jakšićem koji se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dženan Lončarević priznao je nedavno da se i sam suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji je uticao na njegovu odluku da značajno promijeni brojne navike i životni stil.

Pjevač je otkrio koje riječi podrške je uputio Žiki Jakšiću tokom borbe sa zdravstvenim problemom koji je imao sredinom prošle godine i ispričao da se i sam našao u sličnoj neugodnoj situaciji

"Kada smo se vidjeli kad je sve to prošlo, rekao sam mu da mi nije djelovalo. Znaš ono kad vidiš nekoga da je bolestan, pa vidiš da je na žalost bolestan, nije mi djelovalo da je ikad Žika izgledao tako. U tom smislu sam i znao da će ovo biti ovako i hvala dragom Bogu pa je sve kako treba i da se Žika sa tim izborio stojički, junački kao što i jeste. Nisam u tim trenucima zvao njega, već Ivketa (producenta) da pitam za Žikino zdravlje, a od Joce (šefa orkestra Nikad nije kasno) sam čuo te ostale detalje. Zapravo ja sam i njemu rekao, i ja sam imao taj neki žuti karton, ali mora malo da se promijeni način života, da se stiša sve ono što se zove jurnjava", naglasio je Dženan.

Podsjetimo, Dženan se prije gotovo deceniju suočio sa kamenom u bubregu koji se pokrenuo tokom jednog nastupa.

Zbog toga je pjevač je morao da se odmara više od mjesec dana u krevetu, što je potpuno promijenilo njegov pogled na život i prijatelje.

"Postojao je trenutak u mom životu, kao što svi znate, kada sam bio jako bolestan i kada sam morao da pauziram sa karijerom. Bilo je to jako teško za mene. Kada mi se sve to dogodilo, sa svih strana su mi stizale poruke i pozovi što podrške, što onih koji su zvali radi reda. Tada sam saznao da su mnoge moje kolege govorile loše stvari o meni. Tada sam vidio ko je tu pravi prijatelj, a ko ne. Međutim, bez obzira na sve, ja sam i sa tim ljudima koji su me ogovarali ostao dobar samo oprezan. Sada znam na čemu sam sa njima i više smo sada poznanici nego prijatelji", ispričao je Dženan ranije za „Blic puls“ i otkrio kako je podneo tu statičnost i vezanost za postelju dok se borio sa tim problemom.

"Mi muškarci slabije plačemo, ali sam bio jako tužan i neraspoložen zbog bolesti."