Neverovatna životna priča čuvenog Žike Jevtića, legendarnog fudbalera Crvene zvezde.

Malo je fudbalera u istoriji Crvene zvezde koji su u klubu "spojili" čitavu deceniju, a Živorad Žika Jevtić je čak 13 sezona nosio crveno-beli dres. Bilo je to u periodu od 1961. do 1974. godine i njegovoj zvaničnoj biografiji će ostati zapisano da je Zvezda i jedini klub za koji je igrao, pošto je 1975. godine pokušao da ode u inostranstvo - u Grčkoj - gde je doživeo tešku povredu i nije zabeležio nijedan nastup, pa se posle sedam meseci vratio u Jugoslaviju i završio karijeru.

Nekada sjajni bek rođen je u Kruševcu za vreme Drugog svetskog rata (27. decembra 1943. godine), a u Zvezdu je došao još kao dečak od 13 godina i u međuvremenu postao "Žika Silver". Tako je zvanično član "svoje ljubavi" bio skoro 20 godina i za to vreme je osvojio pet naslova šampiona SFR Jugoslavije i još pet Kupova Maršala Tita, bio je i reprezentativac, posle završetka karijere se oprobao i u trenerskim vodama na "Marakani", ali nažalost pravio je i velike greške. Voleo je život i to nije krio, a to mu se na kraju žestoko obilo o glavu jer se odao porocima. Napustila ga je žena i odvela ceu, a on je ostao bez dinara.

"Tražili mi posao ljudi iz Zvezdine uprave. U Naftagasu sam radio samo jedan dan. Prepoznaju me radnici, a tamo velika hala, okupe se oko mene. Kažu mi: 'Pobogu, Žiko, zar ti da ovde crnčiš?'. I ja ne dođem sutra na posao, sramota me bilo", ispričao je Jevtić u jednom intervjuu.

Zbog toga što je morao da nađe novac i za hleb, Jevtić je "progutao" ponos i na kraju se zaposlio na benziskoj pumpi: "Mesec i po dana sam izdržao. Zar ja da primam bakšiš, kisnem, da me neko gleda sa visine?! A ljudi dolaze i čude se - Žika Jevtić prodaje benzin i briše šoferšajbne? Ostavi me žena, odvede ćerke. Počnem i da pijem. Sednem sa društvom, prisećamo se uspomena i tako do zore", pričao je "Silver".

"A kako da preživim? Počnem da trgujem na zemunskom 'buvljaku'. Volim starine, kupim, preprodam, odem do Trsta, donesem farmerke. Moralo se. A na 'buvljak' svakakav svet dolazi. Prepoznaju me, šalimo se, ćaskamo; šteta što su 'buvljak' ukinuli".

Zvezda je tada "vratila" svoju legendu i dala mu posao, održavao je teren "Marakane", a preminuo je u 56. godini, sada već davne 2000. Zauvek će ostati legenda kluba iz Ljutice Bogdana jer je za klub odigrao ukupno preko 400 utakmica, a pamti se kako je postao i "talija" svog tima jer nikada nije doživeo poraz u "večitim" derbijima od Partizana. Zato ga je uvek posebno hvalio i Dule Savić...

"Nikada nisam znao da li je Jevtić ili Jeftić. Kako god, istinska legenda Crvene zvezde. Ali, imao sam privilegiju da delimo svlačionicu na početku moje karijere. Zvali su ga Žika Lun – Kralj ponoći. Voleo je da skita i najčešće je izlazio u Sokolac na Čuburi. To je bio njegov kraj i tamo je zaista bio kralj", pričao je Savić u MONDO intervjuu kod Neše Petrovića.

