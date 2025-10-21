logo
"Muvao me Žika Jakšić": Pjevačica otkrila detalje, zbog udvaranja mogao da prođe s polomljenom nogom

Autor Dragana Tomašević
0

Mira Škorić je jednom prilikom ispričala da ju je voditelj Žika Jakšić muvao.

Žika Jakšić Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Voditelja emisije Žiku Jakšića, koji je nedano doživeo zdravstvenu dramu od koje se, na sreću, oporavio, raskrinkala je pevačica Mira Škorić pred snimanje emisije "Nikad nije kasno".

Ona je otkrila da je Žika pokušao da osvoji njeno srce.

"Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu "Ritam srca". On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat", ispričala je Mira Škorić o Žiki.

S obzriom na to da se ni o Mirinom ljubavnom životu ništa ne zna, ona je pre koju godinu rekla:

"Bila je jedna takmičarka, sestra moja iste sudbine koja je rekla da je probala, videla da ne zna i nije htela dalje. Ne, nije se desio pravi. Ja sam slobodna ptica, ali nikad nije kasno. Može da se desi ljubav u sedmoj, osmoj deceniji, bitno je da bude prava, čista, bez interesa", otkrila je pevačica.

Žika Jakšić bio u braku sa voditeljkom

Žika Jakšić je bio u braku sa Dajanom Paunović sa kojom je dobio sina. Njih dvoje su nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima.

Pre dva meseca je Žika Jakšić imao moždani udar, a Dajana je na svom Instagram profilu objavila sliku iz porodičnog doma na kojoj vidimo kako Žika grli sina i ne skida osmeh.

 (Grand, MONDO)

Tagovi

Mira Škorić žika jakšić

