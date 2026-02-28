Milonjić: Više od dvije trećine kapaciteta popunjeno, raste broj hospitalizacija i potreba za tretmanom

Otvaranjem novog objekta Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore „Dr Dušan Kosović“ napravljen je značajan iskorak u materijalnim uslovima, kapacitetima i kvalitetu zdravstvene usluge, ocijenila je specijalista psihijatrije Jelena Milonjić.

Ona je kazala da je trenutno popunjeno više od dvije trećine kapaciteta na svakom odjeljenju, navodeći da se u posljednje dvije decenije bilježi rast broja hospitalizacija, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu i Evropi.

Prema njenim riječima, najčešće se hospitalizuju pacijenti sa psihotičnim stanjima, ali je primjetan i porast broja oboljelih od bolesti zavisnosti.

Govoreći o kvalitetu liječenja, Milonjić je istakla da se terapije usklađuju sa regionalnim i evropskim trendovima, dok se stručni kadar kontinuirano usavršava. Otvaranjem nove klinike, kako je navela, značajno su unaprijeđeni i prostorni kapaciteti, što je omogućilo bolji tretman pacijenata.

Ona je ukazala da stigma prema mentalnim poremećajima i dalje postoji, zbog čega pojedini pacijenti oklijevaju da započnu ili nastave terapiju.

Komentarišući problem suicida, Milonjić je naglasila da je riječ o kompleksnom fenomenu na koji utiču biološki, socijalni i društveni faktori. Posebno je upozorila na povezanost depresije i bolesti zavisnosti sa povećanim rizikom od suicidalnosti.

Istakla je i važnost podrške porodice, navodeći da je ona često ključni terapijski oslonac u procesu liječenja.

Prema njenim riječima, Crna Gora ima sistemski odgovor na problem suicida, ali je neophodno kontinuirano unapređivati strategije prevencije i razvijati multidisciplinarni pristup, uključujući i uspostavljanje nacionalnog registra mentalnih oboljenja, koji postaje standard u savremenoj praksi.