Karleuša i Ceca u dokumentarnom filmu: Pjevačica insistirala da je zovu, već snimila svoje scene

Pjevačica Jelena Karleuša, na zahtev Suzane Jovanović, dio filma o Saši Popoviću

Jelena Karleuša pojaviće se u dokumentarnom filmu o pokojnom Saši Popoviću.

Karleuša, koja je više puta isticala bliskost sa Sašinom udovicom Suzanom Jovanović, snimila je svoj segment upravo na njen nagovor.

"Jelena je, posle nekoliko godina, ponovo kročila u prostorije Granda, gdje je u filmu o Saši Popoviću govorila o preminulom prijatelju. Pošto se ništa ne radi bez Suzanine saglasnosti, ona je insistirala da Jelena bude pozvana, s obzirom na to da je bila uz nju u najtežim momentima. Saša ju je, uprkos povremenim nesuglasicama, istinski volio. Jelena je bez oklijevanja pristala, iako sa Grandom trenutno nije u dobrim odnosima, i o Popoviću je govorila samo najljepše. Njene riječi dirnule su sve prisutne, a još jednom je pokazala koliko poštovanja osjeća prema njemu. Sigurno će i Suzana biti ganuta kada pogleda šta je Jelena izgovorila. Svaka joj čast", rekao je za Informer dobro obaviješten izvor.

Bila podrška Suzani

Suzana Jovanović je nedavno otkrila da joj je, nakon smrti supruga, velika podrška upravo Jelena Karleuša.

"Sa Jelenom sam u dobrim odnosima. Ona je oduvijek bila dobra i prema Saletu i prema meni. Posebno sada, kada Saleta nema, pokazala je koliko je veliki čovjek - često me pozove i pita: 'Sule, da li ti treba nešto? Znaš da sam uvijek tu za tebe!' Hvala joj na tome. Puno znači kada vas se ljudi sjete, pogotovo u ovakvoj situaciji kroz koju su moja djeca i ja prošli. Nekada je dovoljna samo lijepa riječ, i ništa više", rekla je Suzana.

I Ceca u filmu

Kako pišu mediji, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.

U dokumentarcu će se pojaviti i folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, kao jedan od sagovornika, što je ona i sama potvrdila za medije.

"Ja sam dio toga. Samo treba naći vrijeme od koncerata i snimanja da odem i da završim. To je jedna prelijepa ideja", rekla je Ceca danas okupljenim medijima na snimanju nove epizode Zvezde Granda.

