"Zakucao je poslednji ekser u taj kovčeg": Nakon suđenja sa Cecom, JK otkrila detalje stravičnog upozorenja Popoviću

Jelena Karleuša ispričala je detalje razgovora sa pokojnim Sašom Popovićem nakon njegove odluke da dovede Svetlanu Cecu Ražnatović u "Zvijezde Granda"

Muzičko takmičenje "Zvijezde Granda" više neće biti prikazivano na televiziji Pink počev od naredne sezone. Umjesto toga, na male ekrane se vraća ranije popularan format – "Pinkove zvijezde".

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je nekada bila dio ovog projekta, oglasila se povodom promjene i otkrila da je svojevremeno savjetovala Sašu Popovića da ne angažuje Svetlanu Cecu Ražnatović kao člana žirija.

Ipak, kako kaže, njen savjet tada nije uvažen.

"Žao mi je. Više puta sam govorila da je Svetlana Ražnatović uspjela da uništi 'Zvezde Granda'. Čujem da se gase, da kreće neki novi format, 'Pinkove zvijezde'. Saši Popoviću sam još tada rekla, kada je zvao Cecu, da je zakucao poslednji ekser u taj kovčeg, to se nažalost desilo. Žao mi je. Mnogo sam voljela 'Zvijezde Granda'" - istakla je Jelena, pa zatim otkrila da ne zna šta joj je gore, da li Cecin dolazak u takmičenje ili Sašina smrt:

"Ne znam šta je strašnije, što je umro Saša Popović ili što je on doveo Cecu u 'Zvezde Granda'".

Podsjetimo, Ceca Ražnatović je tužila Jelenu Karleušu za uvredu časti, ali se danas nije pojavila na ročištu u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Karleuša je nakon saslušanja otkrila i šta je tačno predmet tužbe:

"Riječ je o mojoj izjavi gde sam pričala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada mi je Oliver Mandić prenio saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen", otkrila je Jelana posle suđenja.

"Ceca me tuži već godinama"

Jelena se dotakla i svih suđenja koje je imala sa Cecom, ili ih još uvek ima, i istakla da to traje već godinama.

"Prvo moram da kažem da Svetlana Ražnatović tuži me već godinama za reči koje izgovorim, a nijednu tužbu nije dobila. To je na neki način njen vid zastrašivanja i ućutkivanja, što ne može da se desi. Ovaj put sam pričala o Oliveru Mandiću, ona se prepoznala. Rekla sam da je ovo jedan vid nastavka njenog terora prema meni koji traje godinama. Nažalost, iz tog perioda svi su mrtvi i Marina Tucaković, moja majka, Zoran Davidović, a trebala sam samo ja zapravo, a nisam", zaključila je Karleuša.

