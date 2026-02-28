Ovo su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Evo da li se vraća u "Pinkove zvezde"

Zorica Brunclik bi trebalo uskoro da se vrati u poznato takmičenje.

Izvor: Pritnscreen/TV Pink

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je otkazala sve poslovne obaveze zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

S obzirom na to da nije bila u mogućnosti da prisustvuje muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“, gdje je godinama član žirija, publika je imala priliku da vidi kako se u toj ulozi snašao njen suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš.

Pogledajte njihove fotografije:

Ipak, producent i harmonikaš nije se dugo zadržao u studiju. Nakon brojnih komentara drugog člana žirija, Dragomira Despića, odlučio je da napusti šou i više se nije vraćao na snimanje.

Povodom njegove reakcije, pred kamere domaćih medija stala je Nataša Alimpić, koja je otvoreno govorila o čitavoj situaciji i iznijela svoj stav o dešavanjima u studiju.

„Kemiš ima veliku karijeru koju niko ne može da poništi. Oni su znali u kakav projekat ulaze – i on i Zorica. I ako su već uzeli pare za to, znali ste unaprijed. Znaju i njega kakav je. Nije bilo u redu zbog nas, koji smo čekali preko 10 sati i bili gladni i umorni – da li će se on vratiti ili neće. Mislim da to nije profesionalizam. Možda bih i ja tako uradila da me neko udari u najbolniju tačku. Čula sam da se Zorica sljedeće nedjelje vraća na snimanje“, rekla je pjevačica.