logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta": Karleuša o poslednjem susretu sa medijskim magom

"Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta": Karleuša o poslednjem susretu sa medijskim magom

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša prisjetila se poslednjeg razgovora sa Sašom Popovićem.

"Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta": Karleuša o poslednjem susretu sa medijskim Izvor: MONDO

Jelena Karleuša je u emisiji "Premijera vikend specijal" progovorila o Saši Popoviću, velikom medijskom magu koji nas je nedavno napustio.

Ona je potvrdila da se vidjela sa njim neposredno prije nego što je umro.

"Vrijeme pokaže ko je kakav i pravo lice kakvi smo svi mi. Da, vrlo je moguće da budeš Saša Popović, Alfa i Omega čitave ere i da se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju. Ja sam znala da će to biti tako, ne baš u toj mjeri, ali da će biti tako. Ja poznajem ljudsku ćud i narav, milion puta sam bila u toj koži. Sretna sam zbog toga što je Suzana rekla to jer za mene niko neće moći da kaže da sam takva", rekla je Jelena, a onda je nastavila:

"Njemu sam stigla sve da kažem, vidjeli smo se malo prije njegove smrti, univerzum je htio da se sretnemo na aerodromu. Bilo je rano ujutru, ja sam ušla u lanč neki i zatekla sam ih. Imao je nevjerovatnih par rečenica koje mi je rekao, a koje nikada neću zaboraviti, a jedna je bila: 'Da li si ti mislila Jelena da ću ja da umrem, a da se ti i ja još jedno ne vidimo?' Ja sam rekla: 'Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta', a on je na to rekao: 'Jeco, ti i ja se nikada nećemo više posvađati.' Hvala mu što mi je pružio ruku kada mi je bilo teško i nadam se da sam, koliko god sam mogla, to odradila rejtingom, šerom, gledanošću i tako dalje, da sam bila dobar igrač u tom njegovom formatu i da sam doprinijela. Ja ga nikada neću zaboraviti, ponosna sam što je bio dio mog života!"

Pogledajte fotografije Saše Popovića:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša JK saša popović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ