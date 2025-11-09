"Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta": Karleuša o poslednjem susretu sa medijskim magom

Jelena Karleuša prisjetila se poslednjeg razgovora sa Sašom Popovićem.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša je u emisiji "Premijera vikend specijal" progovorila o Saši Popoviću, velikom medijskom magu koji nas je nedavno napustio.

Ona je potvrdila da se vidjela sa njim neposredno prije nego što je umro.

"Vrijeme pokaže ko je kakav i pravo lice kakvi smo svi mi. Da, vrlo je moguće da budeš Saša Popović, Alfa i Omega čitave ere i da se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju. Ja sam znala da će to biti tako, ne baš u toj mjeri, ali da će biti tako. Ja poznajem ljudsku ćud i narav, milion puta sam bila u toj koži. Sretna sam zbog toga što je Suzana rekla to jer za mene niko neće moći da kaže da sam takva", rekla je Jelena, a onda je nastavila:

"Njemu sam stigla sve da kažem, vidjeli smo se malo prije njegove smrti, univerzum je htio da se sretnemo na aerodromu. Bilo je rano ujutru, ja sam ušla u lanč neki i zatekla sam ih. Imao je nevjerovatnih par rečenica koje mi je rekao, a koje nikada neću zaboraviti, a jedna je bila: 'Da li si ti mislila Jelena da ću ja da umrem, a da se ti i ja još jedno ne vidimo?' Ja sam rekla: 'Nećeš ti da umreš, svađaćemo se ti i ja još puno puta', a on je na to rekao: 'Jeco, ti i ja se nikada nećemo više posvađati.' Hvala mu što mi je pružio ruku kada mi je bilo teško i nadam se da sam, koliko god sam mogla, to odradila rejtingom, šerom, gledanošću i tako dalje, da sam bila dobar igrač u tom njegovom formatu i da sam doprinijela. Ja ga nikada neću zaboraviti, ponosna sam što je bio dio mog života!"

