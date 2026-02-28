Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije oštro je kritikovao Donalda Trampa nakon napada Amerike i Izraela na Iran.

Izvor: Profimedia

"Mirotvorac je ponovo pokazao svoje pravo lice", rekao je Medvedev.

"Svi pregovori sa Iranom bili su operacija-paravan", rekao je on.

"Niko nije sumnjao u to. Niko zapravo nije želio da išta pregovara. Pitanje je ko ima više strpljenja da sačeka neslavni kraj svog neprijatelja. Amerika ima samo 249 godina. Persijsko carstvo je osnovano prije više od 2.500 godina. Vidjećemo za 100 godina", dodao je Medvedev, implicirajući na dugoročnu perspektivu sukoba u regionu.