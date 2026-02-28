Gdje su američke vojne baze na Bliskom istoku?

Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mediji su danas prenijeli da su se čule eksplozije u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze, ali ti navodi još nijesu zvanično potvrđeni.

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući građane da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je „Gardijan“.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema toj zemlji.

Bahrein je saopštio da je sjedište Pete flote američke mornarice bilo meta raketnog napada, ali nijesu iznijeli dodatne informacije o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.

Gdje se nalaze američke baze u regionu

Američke vojne baze na Bliskom istoku, koje bi mogle biti potencijalne mete u slučaju eskalacije sukoba sa Iranom, raspoređene su širom regiona:

Vazduhoplovna baza Al Udeid (Katar) – nalazi se jugozapadno od Dohe, u njoj je stacionirano više od 10.000 američkih vojnika i predstavlja sjedište Centralne komande SAD (CENTCOM). Ovo je glavno logističko i operativno središte američkih snaga u regionu.

Kamp Arifjan (Kuvajt) – važna baza u kojoj se nalazi obavještajna infrastruktura i centar za pripremu operacija.

Vazduhoplovna baza Ali al Salem (Kuvajt) – podržava vazdušne operacije, naročito misije u Iraku i Siriji.

Pomorska baza u Bahreinu – sjedište Pete flote SAD, ključna za operacije u Persijskom zalivu, Arapskom i Crvenom moru.

Vazduhoplovna baza Princ Sultan (Saudijska Arabija) – ponovo aktivirana usljed tenzija sa Iranom; u njoj su raspoređeni američki vojnici, borbeni avioni i raketni sistemi Patriot.

Vazduhoplovna baza Al Dafra (Ujedinjeni Arapski Emirati) – domaćin američkim avionima F-22 i povremeno F-35, kao i sistemima za nadzor.

Vazduhoplovna baza Ajn el Asad (Irak) – velika baza na zapadu Iraka, koju su 2020. godine pogodile iranske rakete nakon ubistva Kasema Sulejmanija.

Vazduhoplovna baza Erbil (Irak) – strateška lokacija na sjeveru zemlje koju SAD dijele sa kurdskim snagama.

Baze u blizini Al-Hasake i Deir ez-Zora (Sirija) – koriste se za operacije i podršku snagama na terenu.

Vazduhoplovna baza Muvafak Salti (Jordan) – služi za operacije u Siriji i Iraku, dok su američke trupe prisutne i u Centru za obuku specijalnih operacija kralja Abdulaha II.

Podsjećamo, izraelski ministar odbrane Israel Kac jutros je potvrdio da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u centru Teherana. Strani mediji navode da su u napadu učestvovale i Sjedinjene Američke Države, čime je dodatno pojačana napetost u regionu.