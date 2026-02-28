Mještani traže razgraničenje Zete i Podgorice prije nastavka radova

Izvor: MONDO/Balša Janković

Građani su nešto prije 12 časova počeli da se okupljaju na proširenju prekoputa gradilišta budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, piše portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, ispred gradilišta se nalazi veći broj policijskih vozila i službenika, a među okupljenima je i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Mještanin Botuna Dimitrije Raičković kazao je novinarima da su Botunjani jutros promijenili plan i odlučili da se u podne okupe ispred gradilišta. Podsjetio je da su prije dva dana najavili veliki skup za subotu, uz plan da od šest sati ujutru budu na lokaciji, dok bi im se u 12 pridružili i ostali stanovnici Zete, prenose Vijesti.

Raičković je poručio da će sa protesta nadležnima uputiti zahtjev da obustave radove dok se ne završi razgraničenje između Zete i Podgorice. Najavio je i mogućnost radikalizacije protesta od ponedjeljka, navodeći da bi mještani mogli blokirati ulaz zaposlenima na gradilište dok se ne otvori dijalog.

„Tražimo razgraničenje. Ako ovo pripadne Podgorici, srećno im bilo. Doći ću s lopatom da im pomognem i bocom rakije. Ako je naša teritorija, onda da razgovaramo o drugim stvarima“, rekao je Raičković, a prenosi portal Vijesti.

On je ocijenio da nema potrebe za, kako je kazao, jakim policijskim prisustvom, ističući da su mještani „normalan i dostojanstven narod“.

Upitan da li planiraju ulazak na gradilište, Raičković je kazao da se to neće dogoditi i da je ranija najava bila „ishitrena izjava“. „Nismo takav narod, nismo divlji“, poručio je, ponavljajući apel nadležnima da započnu razgovor.

Mještani su ranije saopštili da će na gradilište doći sa odlukom Skupštine opštine Zeta kojom se ne dozvoljava izgradnja postrojenja dok se ne okonča razgraničenje sa Podgoricom.

Botunjani tvrde da su se na nove, radikalnije proteste odlučili zbog navodnog pronalaska „opasnog otpada – kancerogenih anoda iz nekadašnjeg Kombinata aluminijuma“ u iskopima na lokaciji.

Sa druge strane, iz stručnog nadzora izgradnje kolektora upozorili su da bi neodgovorno kretanje u blizini gradilišta moglo ugroziti bezbjednost građana. Kako navode, riječ je o aktivnom građevinskom prostoru na kojem je, u skladu sa zakonom i pravilnicima, prisustvo dozvoljeno isključivo ovlašćenim licima, prenosi portal Vijesti.