Crna Gora uvodi inovativne terapije i širi sistemsku podršku pacijentima

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Sistemskim ulaganjima u znanje, savremenu tehnologiju i dostupnost terapija, Ministarstvo zdravlja potvrđuje svoju posvećenost unapređenju kvaliteta života osoba koje žive sa rijetkim bolestima, saopšteno je povodom Svjetskog dana rijetkih bolesti, prenosi portal Vijesti.

Iz tog resora ističu da je dostupnost dijagnostike za rijetke bolesti u Crnoj Gori danas na nivou država Evropske unije, o čemu je portal Vijesti izvijestio pozivajući se na zvanično saopštenje.

„Svjetski dan rijetkih bolesti predstavlja priliku da se sa posebnom pažnjom i odgovornošću osvrnemo na izazove sa kojima se suočavaju pacijenti i njihove porodice, ali i da istaknemo napredak koji je zdravstveni sistem Crne Gore ostvario u oblasti dijagnostike i liječenja ovih kompleksnih zdravstvenih stanja. Rijetkom bolešću smatra se svako oboljenje koje pogađa manje od jednog na 2.000 građana. Iako pojedinačno rijetke, ove bolesti u zbiru nijesu zanemarljive — do danas je opisano više od 7.000 različitih rijetkih oboljenja“, navodi se u saopštenju koje prenosi portal Vijesti.

U Ministarstvu pojašnjavaju da upravo raznovrsnost i kompleksnost tih oboljenja zahtijevaju visok nivo stručnosti, savremenu dijagnostiku i snažnu sistemsku podršku. Tačna dijagnoza danas se postavlja kod približno dvije trećine pacijenata, što predstavlja značajan napredak u odnosu na raniji period, kada su oboljeli godinama čekali precizan odgovor.

Posebno naglašavaju da za pacijente koji su prošli proceduru u Kabinetu za kliničku genetiku i kod kojih je potvrđena sumnja na rijetku bolest, sve troškove dijagnostike snosi zdravstveni sistem, bez finansijskog učešća pacijenata. Time se, kako ističu, pravo na dijagnozu i liječenje zasniva na principima jednakosti i solidarnosti.

Kako prenosi portal Vijesti, tokom 2024. godine prvi put je u crnogorskom zdravstvenom sistemu uvedena inovativna genska terapija za liječenje spinalne mišićne atrofije tip 1 — lijekom Zolgensma. Taj iskorak ocijenjen je kao jedno od najznačajnijih dostignuća savremene medicine, jer omogućava ciljano djelovanje na uzrok bolesti.

Ministarstvo je omogućilo i primjenu savremene terapije za liječenje cistične fibroze, dostupne svim oboljelima starijim od dvije godine, bez razlike između djece i odraslih. Time je, kako navode, obezbijeđen princip pune terapijske inkluzije, a Crna Gora postala jedina zemlja u regionu koja primjenjuje taj lijek za sve pacijente.

U narednom periodu planirano je i pokretanje neonatalnog skrininga za spinalnu mišićnu atrofiju u Kliničkom centru Crne Gore, kroz rad Centra za genomsku medicinu i imunologiju. Uvođenje skrininga omogućiće rano otkrivanje bolesti i pravovremenu terapiju, čime se dodatno jača preventivna i razvojna komponenta zdravstvenog sistema.

„Sistemskim ulaganjima u znanje, savremenu tehnologiju i dostupnost terapija, Ministarstvo zdravlja potvrđuje svoju posvećenost unapređenju kvaliteta života osoba koje žive sa rijetkim bolestima“, zaključuje se u saopštenju koje prenosi portal Vijesti.