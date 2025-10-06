"Ostavila sam prsten u zamrzivač": Zorannah bila vjerena za fudbalera, pobjegla od njega jer je bio bolesno ljubomoran

Zorana Jovanović Zorannah ispričala je jednu zanimljivu anegdotu kada je bila vjerena za jednog fudbalera.

Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Popularna influenserka Zorana Jovanović već nekoliko godina srećno je zaljubljena u golmana Ilroja Ruma. Njih dvoje su se i vjerili prije par mjeseci, a Zorana je sada otkrila da joj to nije prva prosidba. Naime, Zorannah je prije 14 godina bila vjerena za jednog fudbalera. Ona je u svom Jutjub video sve detaljno ispričala.

"Imala sam 20 godina kada sam tek susrela sa noćnim životom. Izlazila sam skoro svako veče, a jednu noć upoznala sam fudbalera, koji mi je svojim izgledom odmah privukao pažnju", rekla je ona

"Sjutradan smo se ponovo sreli u jednom kafiću, kada me je pitao da izađemo na ručak. Trebao je da putuje ubrzo, jer je igrao za jedan klub u drugoj državi. Izašla sam sa njim jer sam bila mlada i željna svega", prisjećala se Zorana Jovanović.

"Ubrzo me je pozvao da odem kod njega u drugu državu, na šta sam pristala. Rekla sam mami da odlazim na nedelju dana, a ostala sam skoro mjesec dana. Kada sam se vratila krenuo je jako da ljubomoriše i da mi traži izvještaje gdje se krećem i sa kim. Znao je čari Beograda i noćnog života, pa se toga plašio. Uvijek sam voljela ljubomorne muškarce, ali sve dok mi to ne stvara neki pritisak", nastavila je priču jutjuberka.

"Bio je bolesno ljubomoran"

"Tada sam htjela da raskinem, da bi se pojavio na mojim vratima, bila sam u šoku da je toliki put prevalio, nije mi bilo jasno ni kako ni šta. Ubijedio me je da nastavimo vezu i otišla sam ponovo sa njim. Kada sam se avionom vratila za Beograd, ponovo je uslijedila njegova bolesna ljubomora i ja sam ponovo htjela da raskinem. Ovaj put mu se nisam javljala na telefon, nisam htjela nikakvu komunikaciju, bila sam sigurna da je definitivno kraj", otkrila je ona.

"Prvom prilikom kada smo se čuli rekao mi je da mi je kupio avionsku kartu i da dođem kod njega, da se smirim i ne ponašam kao klinka. Nisam znala šta da radim, pa sam ponovo otišla kod njega. Međutim na putu do njegovog stana je izvadio prsten i zaprosio me u kolima. Nisam mogla da kažem ne, ali mi nije bilo ni do udaje. Pritom je on imao dijete iz prvog braka, što je meni tada smetalo. To veče se napio, primijetila sam da se nešto dešava između njega i jedne djevojke koja se našla tu u društvu. Čak me je i polila sokom namjerno. Užasno se ponašao to veče, ništa se meni to nije svidjelo", isticala je influenserka.

Prsten stavila u zamrzivač

"Kada sam ga smjestila u krevet, prsten sam ostavila u zamrzivaču, jer sam znala da to sigurno neće otvarati. Uzela sam ključeve od njegovog auta i odvezla se do aerodroma. Znala sam da imam avion u 12 i molila sam Boga samo da uspijem da se ukrcam na taj avion. Nekako sam uspjela da promijenim kartu koja je bila namijenjena tek za dvije nedelje od tog datuma. Ključeve od automobila sam ostavila dečku koji je radio na šalteru za prodaju karata", pričala je Zorana.

"Upalila sam telefon samo kako bih mami poslala poruku da se vraćam i kada da me čeka na aerodromu. Za to vrijeme sam vidjela da imam milion propuštenih poziva od njega. Kada sam sletjela poslala sam mu poruku da mi se ne sviđa kako se ponaša kada popije, da sumnjam da nešto ima sa onom djevojkom, gdje mu se nalaze prsten i automobil i da je gotovo", istakla je ona.

"Tada je definitivno bio kraj, kasnije smo se ponovo dopisivali i čuli ali nisam htjela da obnavljam romansu", zaključila je ona.