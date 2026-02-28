Potvrđen kreditni rejting 'B+/B', poruka o stabilnim finansijama i evropskom kursu

Izvor: MONDO

Kreditna rejting agencija Standard & Poor's unaprijedila je izglede Crne Gore sa stabilnih na pozitivne, uz potvrdu kreditnog rejtinga na nivou „B+/B“. Kako je saopšteno, ta odluka predstavlja snažnu potvrdu da država vodi odgovornu, stabilnu i razvojno usmjerenu ekonomsku politiku.

Iz Ministarstvo finansija Crne Gore naveli su da je riječ o priznanju napretka ostvarenog kroz fiskalnu konsolidaciju, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jasnu evropsku orijentaciju države.

„Crna Gora ostaje najnapredniji kandidat u procesu pristupanja Evropskoj uniji, sa otvorenih svih 33 pregovaračka poglavlja i 13 privremeno zatvorenih. Kontinuirani napredak u pregovorima potvrđuje institucionalnu zrelost, reformsku odlučnost i stratešku posvećenost članstvu u Evropskoj uniji. Evropska agenda ostaje ključni stub političke stabilnosti i dugoročnog razvoja države“, saopšteno je iz Ministarstva.

Pozitivni izgledi, kako se navodi, odražavaju snažan i otporan ekonomski rast od oko tri odsto godišnje, smanjenje neto javnog duga u odnosu na pretpandemijski period, umjerene troškove zaduživanja i stabilne javne finansije. Uprkos globalnim izazovima, Crna Gora je, ističe se, sačuvala fiskalnu stabilnost, ojačala budžetske prihode i zadržala kontrolu nad nivoom duga, koji ostaje umjeren u poređenju sa uporedivim ekonomijama.

Iz Ministarstva poručuju da je odluka Standard & Poor's snažan signal međunarodnim investitorima da je Crna Gora pouzdana i perspektivna destinacija za ulaganja, uz dodatno jačanje kredibiliteta države na međunarodnoj sceni.

Dodaje se da snažna podrška građana evropskom putu, kontinuirana posvećenost reformama i odgovorno upravljanje javnim finansijama predstavljaju temelj dugoročne stabilnosti, rasta životnog standarda i ubrzanog ekonomskog razvoja.

„Crna Gora nastavlja da jača svoju ekonomiju, institucije i međunarodni položaj, sa jasnim ciljem – punopravno članstvo u Evropskoj uniji i trajnu ekonomsku sigurnost za sve građane“, zaključuje se u saopštenju.