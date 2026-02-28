Nakon zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, stopirano je domaće prvenstvo, a klubovi pokušavaju da evakuišu igrače.
Evroliga se vratila u Izrael u decembru, ali se ispostavilo da to nije bila dobra odluka. Nakon novog zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, klubovi će ponovo morati da se evakuišu. Potpuni haos vlada u Hapoelu, koji će pokušati da na bezbjedno mjesto prvo izvuče strane državljane, a potom i domaće igrače.
Makabi je reagovao preventivno i ostao u inostranstvu nakon utakmice sa Monakom, dok su igrači i stručni štab Hapoela praktično zarobljeni u Tel Avivu.
Sport5 objavio je da je plan da se Hapoel vrati u Bugarsku, tačnije u Sofiju, ali problem predstavlja bezbjednosna situacija. Navodno, u klubu razmatraju i opciju evakuacije tima Dimitrisa Itudisa brodom.
Izraelci se vraćaju u Beograd?
Panika u Hapoelu: Klub pokušava da "izvuče" strance, Micić zarobljen u Izraelu
„Eurohups“ je prvi objavio da se očekuje da Makabi i Hapoel iz Tel Aviva ponovo zaigraju na mjestima na kojima su do skoro nastupali. To znači da bi Vasa Micić sa Hapoelom ponovo mogao da se preseli u Sofiju i nastupa u Bugarskoj, dok bi Makabi trebalo da se vrati u Beograd i igra u „Pioniru“.
Hapoel iz Jerusalima već se prebacio u Beograd u pripremi za četvrtfinale Evrokupa, dok će se košarkaška reprezentacija Izraela pripremati i okupljati u Limasolu na Kipru.