"Moj život je jednom stao": Poznata Srpkinja je ostala bez oba roditelja, a smrt majke nikada nije prežalila

Zorana Jovanović, poznatija javnosti kao Zorannah, važi za jednu od prvih i najuspješnijih blogerki na našim prostorima. Na društvenim mrežama njen život djeluje sređeno – proputovala je cijeli svijet, uživa u luksuzu i izobilju, ali iza te slike krije se priča puna bola i teških trenutaka.

Zorannah je, po svemu sudeći, pronašla svoju sreću i mirnu luku pored fudbalera Eloja Ruma, ali tu radost ne može da podijeli sa svojim roditeljima, jer je veoma mlada ostala bez njih.

Gubitak oca, pa majke

Najprije je izgubila oca, a nekoliko godina kasnije, 2015. godine, smrt majke zauvjek joj je promijenila život. Njena majka je četiri godine vodila tešku borbu sa karcinomom, a Zorana je u svom vlogu govorila kroz šta su prolazile tokom tog perioda.

Blogerka je jednom prilikom otvoreno govorila o najvećem bolu u životu – trenutku kada je ostala bez oba roditelja. Posebno se osvrnula na gubitak majke, priznajući da taj bol nikada nije preboljela niti će moći da ga prevaziđe.

"Moja majka je umrla od karcinoma, i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu nego cijelu porodicu. To je jako strašno. Meni se povraća kada pomislim, ali bukvalno. Bila sam jako mlada kada sam proživljavala sve to, imala sam 21 godinu kada je ona dobila dijagnozu, a 25 kada je umrla", pričala je Zorannah.

"Te četiri godine ne znam kako bih objasnila. Ja sam godinama ulazila u stan sa mentalnom spremnošću da ću je zateći na podu kada otvorim vrata, jer je to situacija koja može da se dogodi, tako se nešto slično i desilo. Četiri godine imate strah kada vam se neko ne javi na telefon. Živite sa takvim strahom i nemate pojma šta će da se dogodi i šta je sledeći dan. Sve se dogodi preko noći. Meni je jako teško da govorim o ovome. Takve stvari ne možete nikad da prebolite i ne možete nikad da se oporavite", rekla je ona sa knedlom u grlu.

Depresija zbog gubitka roditelja

Inače, jednom prilikom progovorila je i depresiji u kojoj je bila zbog porodične tragedije.

"Ne možemo svi da legnemo, da padnemo. Svako dobije neka tri dana u državnim firmama. Mislim, ja moram nešto da radim. Tri dana sam sjedjela i gledala u plafon i nisam više mogla. Logičan sled stvari je bio da nastavim da radim ono što volim", rekla je Jovanovićeva u "Exkluzivu".

Pogledajte kako je Zorana nekada izgledala:

"Život ide dalje. Moj je jednom stao i znala sam da ako to dozvolim drugi put, da se neću izvući iz tog pakla depresije. Ključna stvar u svemu je da se izbjegavaju ljekovi za smirenje i spavanje i da se što prije nastavi s normalnim životom", rekla je tada Zorannah.