Odjeci 178. večitog derbija u kome je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa ubedljivih 3:0.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenula je postupke protiv Crvene zvezde i Partizana zbog upotrebe pirotehnike na 178. „vječitom derbiju“, na kojem je zabilježeno više incidenata. Organizacija utakmice ocijenjena je kao loša, a očekuje se da oba beogradska rivala budu kažnjena, prenosi „Sportklub“.

Navodno, vrijednost ukupno upotrijebljene pirotehnike na derbiju procijenjena je na oko 7.000 eura, dok je najveći incident bio požar na južnoj tribini, gdje su bile smještene pristalice crno-bijelih.

Iz kancelarije Crvene zvezde već je najavljen odštetni zahtjev u vrijednosti od 200.000 eura, koliko je procijenjena šteta nastala devastiranjem južne tribine od strane navijača Partizana.

Kako smo ranije pisali, u sumu od 200.000 eura treba uračunati stolice na južnoj tribini zbog kojih su vatrogasci ulazili na stadion, zatim polomljene stolice koje su bacane na atletsku stazu, ispisivanje grafita po semaforu na kojem je osvanula uvredljiva poruka za Zvezdu, kao i uništavanje toaleta i kapija kroz koje se ulazi na stadion.