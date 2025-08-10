Isplivale nikad viđene fotke Zorannah sa početka karijere: Rietko ko bi je prepoznao prije operacija

Influenserka je tokom godina mijenjala svoj izgled.

Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Poznata influenserka Zorana Jovanović Zorannah uživa u ljubavi sa svojim vjerenikom, a ono o čemu ljudi često govore jeste koliko se njen izgled promijenio tokom godina, posebno zato što je na početku karijere imala znatno drugačiji stil.

Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Zorannah je jedino javno govorila o operaciji grudi kada je reč o estetskim intervencijama. Influenserka je ranije imala drugačiji izgled, sa prepoznatljivom plavom kosom, koju je prije nekoliko godina odlučila da zamijeni braon nijansom. Tokom vremena, njen stil se razvijao u skladu sa trendovima i ličnim afinitetima. Danas važi za jednu od najpopularnijih influenserki, a mnogi je smatraju pionirkom influens kulture u Srbiji.

Pogledajte kako je Zorannah izgledala na početku karijere:

Progovorila o Tamari Kalinić

Influenserka je prvi put javno govorila o prekidu prijateljstva s Tamarom Kalinić, s kojom godinama nije u kontaktu. Iako su bile nerazdvojne na početku karijere, odnos je iznenada prekinut. Nakon dugog ćutanja, Zorana je sada otkrila zbog čega više na razgovara sa nekadašnjom najboljom prijateljicom.

Izvor: printscreen/x/Nina Krunić

"Nas dvije nismo kompatibilne ličnosti. Ne možeš ti dvije osobe koje potpuno drugačije razmišljaju… Jedna koja bi ti dala sve, i druga koja gazi preko mrtvih da uspe…", rekla je ona.