logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivale nikad viđene fotke Zorannah sa početka karijere: Rietko ko bi je prepoznao prije operacija

Isplivale nikad viđene fotke Zorannah sa početka karijere: Rietko ko bi je prepoznao prije operacija

Autor Ana Živančević
0

Influenserka je tokom godina mijenjala svoj izgled.

Isplivale nikad viđene fotke Zorannah sa početka karijere Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Poznata influenserka Zorana Jovanović Zorannah uživa u ljubavi sa svojim vjerenikom, a ono o čemu ljudi često govore jeste koliko se njen izgled promijenio tokom godina, posebno zato što je na početku karijere imala znatno drugačiji stil.

Izvor: Instagram printscreen/ Zorannah

Zorannah je jedino javno govorila o operaciji grudi kada je reč o estetskim intervencijama. Influenserka je ranije imala drugačiji izgled, sa prepoznatljivom plavom kosom, koju je prije nekoliko godina odlučila da zamijeni braon nijansom. Tokom vremena, njen stil se razvijao u skladu sa trendovima i ličnim afinitetima. Danas važi za jednu od najpopularnijih influenserki, a mnogi je smatraju pionirkom influens kulture u Srbiji.

Pogledajte kako je Zorannah izgledala na početku karijere:

Progovorila o Tamari Kalinić

Influenserka je prvi put javno govorila o prekidu prijateljstva s Tamarom Kalinić, s kojom godinama nije u kontaktu. Iako su bile nerazdvojne na početku karijere, odnos je iznenada prekinut. Nakon dugog ćutanja, Zorana je sada otkrila zbog čega više na razgovara sa nekadašnjom najboljom prijateljicom.

Izvor: printscreen/x/Nina Krunić

"Nas dvije nismo kompatibilne ličnosti. Ne možeš ti dvije osobe koje potpuno drugačije razmišljaju… Jedna koja bi ti dala sve, i druga koja gazi preko mrtvih da uspe…", rekla je ona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tamara kalinić plastična hirurgija Zorana Jovanović Zorannah

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ