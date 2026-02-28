Donald Tramp zaprijetio je prekidom saradnje sa kompanijom Anthropic nakon što je odbila da Pentagonu omogući širu upotrebu AI, produbljujući sukob vlade i tehnoloških firmi.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

U jeku sve žešćeg sukoba između vodećih AI kompanija i Pentagona oko korišćenja vještačke inteligencije u vojne svrhe, američki predsjednik Donald Tramp oglasio se oštrom izjavom u kojoj je direktno napao kompaniju Anthropic i najavio prekid saradnje savezne vlade s tom firmom.

Tramp je poručio da Sjedinjene Američke Države „nikada neće dozvoliti radikalno lijevoj, ‘woke’ kompaniji da diktira kako naša velika vojska vodi i pobjeđuje u ratovima“.

„Ta odluka pripada vašem vrhovnom komandantu i izvanrednim liderima koje imenujem da vode našu vojsku“, naveo je, jasno poručivši da privatne tehnološke kompanije ne mogu postavljati ograničenja načinu na koji američka vojska koristi tehnologiju.

Njegova izjava dolazi nakon što je Anthropic odbio da Pentagonu omogući korišćenje svog AI modela za „sve zakonite svrhe“, insistirajući na zabrani primjene u masovnom nadzoru građana i autonomnom smrtonosnom oružju.

Tramp je otišao i korak dalje, najavivši konkretne mjere protiv kompanije.

„Ljevičarski ludaci u Anthropicu napravili su katastrofalnu grešku pokušavajući da primoraju Ministarstvo rata da se pokorava njihovim uslovima korišćenja umjesto našem Ustavu“, poručio je.

Dodao je da njihova „sebičnost dovodi američke živote u rizik, naše vojnike u opasnost i nacionalnu bezbjednost u pitanje“. Prema njegovim riječima, naložio je svim saveznim agencijama da odmah obustave korišćenje tehnologije kompanije Anthropic. Predviđen je prelazni period od šest mjeseci za institucije koje trenutno koriste njihove proizvode, uključujući Pentagon.

„Ako ne budu sarađivali tokom tog perioda, iskoristiću punu moć predsjedničke funkcije kako bih ih primorao na usklađivanje, uz ozbiljne građanske i krivične posljedice“, zaprijetio je.

Ova izjava dodatno produbljuje već napete odnose između američke vlade i dijela AI industrije, koja insistira na etičkim „crvenim linijama“, naročito kada je riječ o masovnom nadzoru i autonomnom oružju.

Spor je prerastao iz tehničkog i ugovornog pitanja u otvoreni politički obračun, pri čemu se postavlja ključno pitanje: mogu li privatne tehnološke kompanije ograničavati način na koji država koristi njihove sisteme u svrhe nacionalne bezbjednosti?

Tramp je poruku zaključio sloganom „Učinimo Ameriku ponovo velikom“, jasno stavljajući do znanja da pitanje vještačke inteligencije vidi kao dio šire političke i ideološke borbe.

Dalji razvoj situacije mogao bi imati dalekosežne posljedice, ne samo za odnos Pentagona i tehnoloških kompanija, već i za budućnost regulacije vještačke inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama.