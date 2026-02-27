logo
Udala se Zorannah: Organizovala tajno venčanje s fudbalerom, isplivali detalji

Udala se Zorannah: Organizovala tajno venčanje s fudbalerom, isplivali detalji

Autor Dragana Tomašević
0

Srpska influenserka i blogerka Zorana Jovanović Zorannah udala se u tajnosti za svog vjerenika Eloja Ruma.

Udala se Zorannah Izvor: /www.instagram.com/zorannah

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vjenčanje je organizovano u intimnoj atmosferi, samo u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice.

Za ovu posebnu priliku Zorana je odabrala nesvakidašnju, ali elegantnu kombinaciju - bijeli sako i čizme do kolena, čime je još jednom potvrdila svoj prepoznatljiv modni stil.

Izvor: zorannah

Njihova ljubavna priča započela je putem aplikacije za upoznavanje, o čemu je influenserka ranije otvoreno govorila. Upravo zbog toga se svojevremeno našla na meti kritika, ali je par uprkos svemu uspio da izgradi stabilnu vezu koju su sada krunisali brakom.

(Informer, MONDO)

Zorana Jovanović Zorannah svadba udaja

