Udala se Zorannah: Organizovala tajno venčanje s fudbalerom, isplivali detalji

Srpska influenserka i blogerka Zorana Jovanović Zorannah udala se u tajnosti za svog vjerenika Eloja Ruma.

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, udala se za golmana Eloja Ruma, sa kojim trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vjenčanje je organizovano u intimnoj atmosferi, samo u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice.

Za ovu posebnu priliku Zorana je odabrala nesvakidašnju, ali elegantnu kombinaciju - bijeli sako i čizme do kolena, čime je još jednom potvrdila svoj prepoznatljiv modni stil.

Njihova ljubavna priča započela je putem aplikacije za upoznavanje, o čemu je influenserka ranije otvoreno govorila. Upravo zbog toga se svojevremeno našla na meti kritika, ali je par uprkos svemu uspio da izgradi stabilnu vezu koju su sada krunisali brakom.

