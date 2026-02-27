logo
Zorannah iznenadila izgledom na svom vjenčanju: Od vjenčanice ni traga, ni glasa, svi komentarišu obuću

Autor Ana Živančević
0

Influenserka Zorannah je odlučila da se uda u tajnosti.

Zorannah iznenadila izgledom na svom vjenčanju Izvor: Instagram/zorannah/printscreen

Poznata srpska influenserka Zorana Jovanović, javnosti poznatija kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem izabraniku, golmanu Iloju Rumu, a radosne vijesti podjelila je sa pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Par, koji se nedavno preselio u Majami, odlučio je da organizuje intimno vjenčanje. Ipak, iako je ceremonija bila skromna, fotografije koje je influenserka objavila izazvale su lavinu reakcija.

Pogledajte fotografije Zorane i Iloja:

Posebnu pažnju privukao je Zoranin stajling. Umjesto klasične vjenčanice, opredijelila se za bijeli sako, braon čizme do koljena i moderne sunčane naočare. Mnogi su komentarisali da je odabrala izgled koji nije uobičajan, pogotovo kada je riječ o dubokim čizmama. Njen suprug pratio je njen stil, pa se odlučio za kombinaciju koja se savršeno uklopila uz njen izgled.

Uživaju u novom domu

Podsjetimo, Zorana je nedavno snimila kako ona i njen sadašnji suprug uživaju u stanu koji su nedavno kupili.

Snimak je pun emotivnih trenutaka - par se romantično grli i ljubi u lijepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

