Vojna kampanja Sjedinjenih Američkih Država u Iranu počela je u subotu ujutru, dok američke snage intenzivno povećavaju vojno prisustvo u regionu Bliskog istoka.

Izvor: Profimedia/ABACA

Vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država na Iran počela je u subotu ujutru. Američka vojska je proteklih nedjelja intenzivno pojačavala svoje prisustvo u regionu Bliskog istoka, prema analizi Njujork Tajmsa.

Posljednjih nedjelja, američka vojska je nagomilala snage u blizini Irana, u formaciji koju je predsjednik Tramp nazvao „armadom“.

Za razliku od prošlog juna, kada su se Sjedinjene Države pridružile Izraelu u napadu na nuklearna postrojenja u Iranu, ciljevi američkog predsjednika sada su manje jasni.

„Armada“ uključuje nosač aviona „Abraham Linkoln“, koji prate tri ratna broda opremljena raketama „Tomahavk“, korišćenim u napadu na dva iranska nuklearna postrojenja prošlog juna. Ratni brodovi takođe nose sisteme protivvazdušne odbrane.

Nevidljivi lovci F-35 i jurišni avioni F/A-18 sa nosača nalaze se u dometu desetina ciljeva u Iranu, ukoliko bi Tramp naredio akciju.

U okviru značajnog povećanja vatrene moći, SAD su nedavno naredile slanje još jedne udarne grupe nosača aviona u region. To uključuje najsavremeniji nosač aviona američke Ratne mornarice, „Džerald R. Ford“, i tri prateća razarača. Prema podacima o praćenju letova i brodova koje je pregledao Njujork Tajms, oni su se u srijedu kretali ka Gibraltarskom moreuzu.

Podsjetimo, ratni avioni sa nosača „Džerald R. Ford“ korišćeni su u napadu na Venecuelu 3. januara, kada je zarobljen venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro.

Izvor: Profimedia/ABACA

Pored toga, još jedan razarač je poslat u sjeverni dio Arapskog mora, dok je jedan na putu, prema riječima zvaničnika američke mornarice, čime se ukupan broj razarača u širem regionu popeo na 13.

Vazduhoplovna baza Muavafakt Salti u istočnom Jordanu postala je, kako se čini, centralno čvorište za američke vazduhoplovne snage u regionu. Najmanje dva talasa jurišnih aviona stigla su u bazu od sredine januara do sredine februara, čime se njihov broj popeo na blizu 30.

Uz jurišne avione, krajem januara u Jordan su stigla i četiri aviona za elektronsko ratovanje, koji se koriste za ometanje radara i komunikacionih sistema. Satelitski snimak od 30. januara pokazao je najmanje pet bespilotnih letjelica MQ-9 „Riper“ u bazi.

Podaci o praćenju letova i satelitski snimci sugerišu da Sjedinjene Države u region prebacuju i dodatne letjelice, uključujući avione za dopunu goriva u vazduhu i izviđačke avione opremljene sofisticiranim senzorima i kamerama. Desetine tankera i teretnih aviona takođe su nedavno prebačene iz Sjedinjenih Država u baze širom Evrope radi snabdijevanja snaga na Bliskom istoku.

Pentagon je takođe poslao dodatne odbrambene sisteme „Patriot“ i „THAAD“ u region kako bi zaštitio trupe od potencijalnih osvetničkih udara iranskih raketa kratkog i srednjeg dometa. U regionu se nalazi između 30.000 i 40.000 američkih vojnika.

Bombarderi dugog dometa stacionirani u Sjedinjenim Državama, koji bi mogli da pogode ciljeve u Iranu, nalaze se u stanju povišene pripravnosti, navodi Njujork Tajms.

Pentagon je podigao nivo pripravnosti u januaru, kada je predsjednik Tramp zatražio opcije za odgovor na brutalno suzbijanje protesta u Iranu od strane vlade.

Od tada je, kako navodi NJJT, nekoliko aviona za specijalne operacije, nadzor i dopunu goriva poslato u vojnu bazu Dijego Garsija u Indijskom okeanu. Ova lokacija je poznata kao istureni aerodrom za strateške nevidljive bombardere B-2.