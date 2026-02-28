Neposredno nakon udara Izraela na Iran, zatvoren je vazdušni prostor Izraela i Irana, dok fotografije sa Flight Radar pokazuju da je nebo iznad Bliskog istoka gotovo potpuno prazno, sa samo nekoliko letova koji slijeću ili mijenjaju rutu.
Izrael je saopštio da je pokrenuo „preventivne“ udare na Iran. Mediji izvještavaju da i vojska Sjedinjenih Američkih Država takođe učestvuje u napadima na Iran, a odmah nakon udara Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove.
Novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom, javlja da je i vazdušni prostor Irana takođe zatvoren.
Prema fotografijama sa Flight Radara, vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Jordana i Izraela uglavnom je prazan, uz tek nekoliko preostalih letova koji slijeću ili mijenjaju rutu kako bi napustili te zemlje.Izvor: Flightradar/screenshot
Letovi takođe napuštaju ili čekaju izvan vazdušnog prostora Iraka
Avioni izlaze iz iračkog vazdušnog prostora ili čekaju prije ulaska u zemlju. Iako zvanično obavještenje za vazduhoplovce (NOTAM) još nije objavljeno, ovakva situacija je uobičajena kada dolazi do udara Izraela ili Irana.Izvor: Flightradar/screenshot
Iran je u potpunosti zatvorio svoj vazdušni prostor najmanje do 12:00 časova 28. februara, a letovi koji su već u vazduhu napuštaju teritoriju zemlje. Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione koji imaju prethodno odobrenje, najmanje do 10:00 po njihovom vremenu.Izvor: Flightradar/screenshot Izvor: Flightradar/screenshot