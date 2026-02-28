Neposredno nakon udara Izraela na Iran, zatvoren je vazdušni prostor Izraela i Irana, dok fotografije sa Flight Radar pokazuju da je nebo iznad Bliskog istoka gotovo potpuno prazno, sa samo nekoliko letova koji slijeću ili mijenjaju rutu.

Izvor: Flightradar/screenshot

Izrael je saopštio da je pokrenuo „preventivne“ udare na Iran. Mediji izvještavaju da i vojska Sjedinjenih Američkih Država takođe učestvuje u napadima na Iran, a odmah nakon udara Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za civilne letove.

Novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom, javlja da je i vazdušni prostor Irana takođe zatvoren.

Prema fotografijama sa Flight Radara, vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Jordana i Izraela uglavnom je prazan, uz tek nekoliko preostalih letova koji slijeću ili mijenjaju rutu kako bi napustili te zemlje.

Izvor: Flightradar/screenshot

Letovi takođe napuštaju ili čekaju izvan vazdušnog prostora Iraka

Avioni izlaze iz iračkog vazdušnog prostora ili čekaju prije ulaska u zemlju. Iako zvanično obavještenje za vazduhoplovce (NOTAM) još nije objavljeno, ovakva situacija je uobičajena kada dolazi do udara Izraela ili Irana.

Izvor: Flightradar/screenshot

Iran je u potpunosti zatvorio svoj vazdušni prostor najmanje do 12:00 časova 28. februara, a letovi koji su već u vazduhu napuštaju teritoriju zemlje. Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione koji imaju prethodno odobrenje, najmanje do 10:00 po njihovom vremenu.

Izvor: Flightradar/screenshot

Izvor: Flightradar/screenshot