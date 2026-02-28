Nikola Jokić ponovo rame uz rame sa legendanim Viltom Čemberlenom.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da pomjera granice u NBA ligi. Trostruki MVP vratio se poslije povrede kao da je nije ni bilo i odigrao još jedan istorijski mjesec u najjačoj ligi svijeta. Na utakmici protiv Oklahome zabilježio je učinak od 23 poena, 18 skokova i 14 asistencija, što mu je donijelo novo nevjerovatno dostignuće.

Jokić je u okršaju sa liderom Zapada postao drugi igrač u istoriji koji je prosječno bilježio 25 poena, 14 skokova i devet asistencija u jednom mjesecu, što je rezultat na koji se čeka još od marta 1968. godine. To je prije njega pošlo za rukom legendarnom Viltu Čemberlenu.

The@nuggets' Nikola Jokić in February:



25.6 PPG

14.0 RPG

9.6 APG



The only other player in NBA history to average 25/14/9 in a month (min. 5 games) was Wilt Chamberlain in March 1968.pic.twitter.com/1Yekx6zEVk — OptaSTATS (@OptaSTATS)February 28, 2026

Čemberlen jedan od najdominantnijih centara ikada

Legendarni as osvojio je dva NBA prstena, četiri puta proglašavan je najkorisnijim igračem lige, bio je MVP finala i novajlija godine. Čak 13 puta je igrao na Ol-staru i 10 puta je biran za idealni NBA tim.

On je jedini igrač koji je u jednoj NBA sezoni ostvario prosjek veći od 40 i 50 poena po utakmici, a takođe je jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Čemberlen je osvojio sedam nagrada za najboljeg strijelca lige, jedanaest nagrada za najboljeg skakača lige, a jednom je predvodio ligu i u asistencijama.

Upravo sa njim Jokića najčešće porede košarkaški analitičari, ali srpski centar već odavno je počeo da ruši njegova istorijska dostignuća.