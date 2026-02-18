logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baku Praseta mjesecima pratili? Napadač bio maskiran, otkriveno šta se vidi na sigurnosnim kamerama

Baku Praseta mjesecima pratili? Napadač bio maskiran, otkriveno šta se vidi na sigurnosnim kamerama

Autor Dragana Tomašević
0

Piroman koji je zapalio džip influenseru bio je maksiran, a sumnja se da je tačno znao Ilićevo kretanje i da je imao pomagača koji ga je u kolima čekao dvije ulice dalje

Baku Praseta mjesecima pratili? Izvor: Youtube printscreen / BakaPrase/Kurir/Ljilja Stanišić/MONDO/Stefan Stojanović

Policija je juče uhapsila Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase.

Prema najnovijim informacijama osumnjičeni je kobne noći bio maskiran, s kapuljačom i prekrivenim licem, što jasno ukazuje na to da je akcija bila unaprijed isplanirana.

Na snimcima sa nadzornih kamera, koje pokrivaju gotovo čitavo naselje, vidi se osoba koja se kreće oprezno i izbjegava direktno osvijetljene djelove ulice, što dodatno budi sumnju da je teren prethodno bio dobro proučen.

Pretpostavlja se da je vozilo kojim je pobjegao sa mjesta incidenta bilo parkirano čak dvije ulice dalje. To ukazuje na mogućnost da je želio da zametne trag i oteža eventualnu identifikaciju registarskih oznaka.

Pojedini izvori navode da se utvrđuje da li je upravo počinilac u prethodnom periodu viđen u blizini naselja, što otvara mogućnost da je danima, pa čak i nedeljama, pratio influenserovu rutinu.

Upravo iz tog razloga nadležni planiraju da pregledaju snimke sigurnosnih kamera i nekoliko mjeseci unazad kako bi rekonstruisali njegovo kretanje i eventualno uočili sumnjive obrasce ponašanja, piše Kurir.

Stanovnici ovog dijela grada kažu da su šokirani događajem, ističući da je kraj miran i da se ovakvi incidenti rijetko dešavaju. Stručnjaci za bezbjednost navode da će ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imati forenzička analiza, kao i detaljno vještačenje zapaljenog automobila, koje bi moglo da otkrije tragove zapaljive materije ili druge važne dokaze.

Istraga je i dalje u toku, a javnost, naročito fanovi ovog jutjubera, s nestrpljenjem očekuju nove informacije koje bi mogle da rasvijetle motiv za ovaj incident. Uhapšeni Z.R. su sumnjiči i za pokušaj iznude, što bi mogao da bude motiv.

Baka Prase se do sada oglašavao isključivo putem društvenih mreža, gdje je detaljno objašnjavao kompletnu situaciju kroz koju je prošao, ali i šta može da bude pozadina napada. Interesantno je to da od policije nije tražio zaštitu, niti je unajmio privatno obezbjeđenje.

(Kurir, MONDO)

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Baka prase Bogdan Ilić Automobil zapaljen automobil napadač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ