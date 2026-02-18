Baku Praseta mjesecima pratili? Napadač bio maskiran, otkriveno šta se vidi na sigurnosnim kamerama

Piroman koji je zapalio džip influenseru bio je maksiran, a sumnja se da je tačno znao Ilićevo kretanje i da je imao pomagača koji ga je u kolima čekao dvije ulice dalje

Policija je juče uhapsila Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase.

Prema najnovijim informacijama osumnjičeni je kobne noći bio maskiran, s kapuljačom i prekrivenim licem, što jasno ukazuje na to da je akcija bila unaprijed isplanirana.

Na snimcima sa nadzornih kamera, koje pokrivaju gotovo čitavo naselje, vidi se osoba koja se kreće oprezno i izbjegava direktno osvijetljene djelove ulice, što dodatno budi sumnju da je teren prethodno bio dobro proučen.

Pretpostavlja se da je vozilo kojim je pobjegao sa mjesta incidenta bilo parkirano čak dvije ulice dalje. To ukazuje na mogućnost da je želio da zametne trag i oteža eventualnu identifikaciju registarskih oznaka.

Pojedini izvori navode da se utvrđuje da li je upravo počinilac u prethodnom periodu viđen u blizini naselja, što otvara mogućnost da je danima, pa čak i nedeljama, pratio influenserovu rutinu.

Upravo iz tog razloga nadležni planiraju da pregledaju snimke sigurnosnih kamera i nekoliko mjeseci unazad kako bi rekonstruisali njegovo kretanje i eventualno uočili sumnjive obrasce ponašanja, piše Kurir.

Stanovnici ovog dijela grada kažu da su šokirani događajem, ističući da je kraj miran i da se ovakvi incidenti rijetko dešavaju. Stručnjaci za bezbjednost navode da će ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imati forenzička analiza, kao i detaljno vještačenje zapaljenog automobila, koje bi moglo da otkrije tragove zapaljive materije ili druge važne dokaze.

Istraga je i dalje u toku, a javnost, naročito fanovi ovog jutjubera, s nestrpljenjem očekuju nove informacije koje bi mogle da rasvijetle motiv za ovaj incident. Uhapšeni Z.R. su sumnjiči i za pokušaj iznude, što bi mogao da bude motiv.

Baka Prase se do sada oglašavao isključivo putem društvenih mreža, gdje je detaljno objašnjavao kompletnu situaciju kroz koju je prošao, ali i šta može da bude pozadina napada. Interesantno je to da od policije nije tražio zaštitu, niti je unajmio privatno obezbjeđenje.

