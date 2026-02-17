"Policija pitala na koga sumnjam, nisam spomenuo Dekija": Baka Prase o ispitivanju, snimak ima 3 miliona pregleda

Nakon što mu je 16. februara zapaljen Brabus od 500.000 evra, policija je ispitala Baku Praseta, a on je u lajvu otkrio detalje.

Izvor: Instagram/printscreen/ bakaprase

Baka Prase je u toku jučerašnjeg dana održao lajv prenos u kojem je govorio o paljenju automobila, i dodao da je u trenutku kada je saznao za događaj bio zahvalan što nema povrijeđenih.

Baka je otkrio da je auto bio osiguran, ali i da su inspektori uzeli snimke sigurnosnih kamera, a potom sa njim obavili informativni razgovor u njegovom stanu.

Juče je mrežama počeo da kruži snimak tiktokera, izvjesnog DekijaBMW-a, koji se snimao kod Brabusa i javno pretio Bogdanu i to samo dan prije paljenja.

Sada je Baka Prase u lajvu objasnio da on nema nikakve veze.

- Jel mislite da je DekiBMW iza svega, skinuo je klipa za Brabusa. On se stvarno uzentao da će da ga uhapse brate? - rekao je Baka Prase.

On je zatim pomenuo i policiju.

- Pitala me policija na koga sumnjam, nisam ja ništa rekao za Dekija. Zamisli DekiBMW završi u zatvoru, au brate - rekao je Baka Prase.

"Zove me u pola 4 i pita jesi li živ"

Baka Prase je otkrio šta se tačno dešavalo u trenutku kada mu je zapaljen automobil.

- Ne znam šta da kažem. Meni je u pola 4 ujutru pisao Igor: "Brate, jesi živ, jesi dobro? Stižem.", ja odgovaram: "Molim?", kaže on: "Zapaljen Brabus", pomislio sam hvala Bogu, nikome se ništa nije desilo. Silazim dole, a Brabus izgorio ful, do koske. Ja sam se smijao, nisam presrećan naravno, ali baš me briga, napravićemo da kupim pet novih. Šta da radim, dešava se - rekao je Baka Prase i dodao:

- E sad, ko stoji iza toga, to je pitanje i to me zanima. Iz Brabusa mi samo fale uspomene, bio je poseban, one of one. Izvozao sam ga, prošao me je i gas za njega, nisam srećan što su ga zapalili, ali nisam se mnogo ni potresao, ne bih se onako šalio da nisam lagan. Ali oni koji su zapalili, ne znam šta su tačno mislili da će da postignu. Ja ću sad da dođem i kažem: "Platiću reket, kome treba da se javim da platim reket?". Baš me briga - naveo je Bogdan Ilić, a kasnije je objavio i "oglas" za prodaju kola, koji je do sad pregledan 3 miliona puta.

Pogledajte: