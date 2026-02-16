Skupocjeni automobil jutjubera Baka Prase noćas je zapaljen u Beogradu, sumnja se na podmetanje, nema povrijeđenih, a vozilo je pretrpjelo veliku materijalnu štetu.

Skupocjeni automobil "brabus" jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase, zapaljen je noćas u Bulevaru Vudroa Vilsona, a kako saznaju mediji, prvi rezultati istrage ukazuju na to da je požar podmetnut.

Sumnja se da je automobil poliven zapaljivom materijom, a potom da je podmetnut požar.

Prijava požara pristigla je oko 3.38 sati, a požar je u roku od pet minuta ugašen.

Na lice mjesta izašlo je jedno vatrogasno vozilo sa pet vatrogasaca.

Nadležni organi obaviće razgovor sa Ilićem, a nadležno tužilaštvo naložilo je da se prikupe svi dokazi, saslušaju jutjuber i svjedoci, kao i da se prikupe snimci sa okolnih nadzornih kamera.

U požaru nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta, s obzirom na to da je polovina automobila potpuno izgorela.

Vozilo je, inače, bilo parkirano na parkingu na ulici, a pored njega, srećom, nije bilo drugih automobila.

