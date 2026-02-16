Automobil marke Mercedes G klase 800 4x4², u vlasništvu Baka Praseta, zapaljen je noćas. Razlog za incident još uvijek nije poznat.

Izvor: Printscreen

Automobil marke "Mercedes G klase 800 4x4²", u vlasništvu jednog od najpoznatijih influensera u regiona, Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

Bogdan je na svom Instagram storiju objavio video kako mu gori automobil.

"RIP barbus 2023-2026", napisao je uz video.

(Euronews/MONDO)