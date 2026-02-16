logo
"Zapalili su ga jer nisam htio da platim reket": Isplivali novi detalji o incidentu, Baka Prase sve objavio javno

Autor Marina Cvetković
0

Jutjuberu Bogdanu Iliću poznatijem kao Baka Prase zapaljen je luksuzni Barbus od 500.000 eura.

Isplivali novi detalji o zapaljenim kolima Bake Praseta Izvor: Youtube printscreen / BakaPrase

Influenser Bogdan Ilić je snimao sa prozora svog stana kako mu gori automobil koji je noćas zapaljen u elitnom dijelu grada u kojem živi, a uz snimak je otkrio i zbog čega se to desilo.

"Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket", napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

Podsjetimo, pred zoru oko 3.30 časova, Baki Prasetu je izgorio automobil u elitnom dijelu Beograda u kom živi, a kako prenose medijske ekipe koje su se našle na licu mjesta ovog prijepodneva, automobil je bio parkiran na mjestu rezervisanom za invalide.

Našalio se sa incidentom

Automobil marke Mercedes G klase 800 4x4², u vlasništvu Baka Praseta, zapaljen je noćas, ali to očito nije mnogo poremetilo jutjubera, te je snimao "oglas za prodaju" i smijao pored ruine.

"Oglas za auto 'brabus 800 4x4, prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer 'custom' rađen, eto, zainteresovani dm", ispričao je Baka uz smijeh u video koji je stavio na TikTok.

@bakaprase

Hitna prodaja

♬ original sound - bakaprase

Pogledajte kako izgleda luksuz u kojem Baka živi:

