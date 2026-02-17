Baki Prasetu uništen još jedan auto? Luksuzna mašina vrijedi 700.000 €, isplivao šokantan snimak

Baka Prasa je nedavno govorio o još jednoj bijesnoj mašini koju posjeduje.

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, izgoreo je skupocjeni automobil u Beogradu na vodi. Džip Brabus zapaljen je ispred njegove zgrade u luks naselju, a kako je ranije navodio, ova bijesna mašina vrijedi čak pola miliona eura.

Međutim, na internetu kruži još jedan snimak u kojem Bogdan otkriva da mu je još jedan automobil uništen.

"Ne znam kako se ovo saznalo i kako je izašlo u javnost. Šteta je ogromna i ne znam šta da radim. Platio sam auto previše i mislio sam da ću ga voziti baš dugo. Čovjek me je udario i odvalio mi je cio zadnji dio. Nisam stigao ni da ga osiguram", govorio je Bogdan Ilić.

Radi se o Porsche Mansory 7/7, ekstremno luksuznoj verziji Poršea koju je preradila njemačka kompanija Mansory, poznata po ekstremnim modifikacijama superautomobila i luksuznih vozila. Mansory menja karoseriju, unutrašnjost, motor i performanse da bi napravio kultni, ručno dorađen auto sa mnogo ekskluzivnih detalja.

Ne postoji jedna fiksna cena jer se svaki Mansory projekat jako razlikuje u opremi i bazi automobila.

Kod modifikovanih Porsche vozila Mansory, paket dodatno povećava cijenu baznog auta za stotine hiljada dolara, često preko 120.000 do 200.000 eura samo za preradu.

Ukupna cijena luksuznog Mansory može ići i preko 400.000 eura ili više, u zavisnosti od modela, opreme i tržišta, dok Bogdan ističe da je za svoj primerak dao 700.000 eura!

"Ovaj automobil je Kabrio. Ima ih ukupno sedam na svijetu i jedini u evropi. Cio automobil, kao i svi detalji su od kovanog karbona. Sa 650 fabričkih konja, dignut je na 900", govorio je Ilić u svom videu.

