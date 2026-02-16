logo
Novi detalji drame u Beogradu: Inspektori ispitali Baku Praseta o požaru u kom mu je izgorio skupocjeni auto

Novi detalji drame u Beogradu: Inspektori ispitali Baku Praseta o požaru u kom mu je izgorio skupocjeni auto

Autor Marina Cvetković
Policija i inspektori izvršili su uviđaj na mjestu događaja, dok su radnici čistili tragove požara.

Inspektori ispitali Baku Praseta o požaru u kom mu je izgorio skupocjeni auto Izvor: Youtube printscreen / BakaPrase

Policija koja je izašla na lice mjesta kako bi obavila uviđaj, još uvijek se nalazi na mjestu gdje je sinoć zapaljen automobil jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase.

Inspektori su bili u zgradi kod Bake Praseta radi ispitivanja, a onda su nakon nekog vremena izašli i otišli.

Radnici koji održavaju naselje gdje živi Baka Prase su došli kako bi očistili garež na žardinjerama i okolnim kantama oko izgorjelog automobila, koji se inače, procjenjuje na 500.000 eura.

Pogledajte

00:16
Izgoreo auto
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

"Nisam htio da platim reket"

Da podsjetimo, odmah nakon incidenta, Bogdan Ilić se oglasio na društvenim mrežama gdje je direktno ukazao na razlog paljenja vozila.

"Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket", napisao je Baka Prase uz snimak uništenog vozila, dodajući uz poruku emotikon koji plače od smijeha.

Ispred zgrade, na parkingu se nalazi zatekli garež, uništeni automobil i svuda staklo, a kako se može i vidjeti na fotografijama, Baka Prase je bio parkiran na mestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom.

