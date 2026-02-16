logo
Baka Prase se oglasio i poslao poruku počiniocima: Jutjuber pokazao kolika je šteta na kolima od 500.000 eura

Autor Ana Živančević
0

Baka Prase fotografisao se pored zapaljenog automobila.

Baka Prase se oglasio i poslao poruku počiniocima Izvor: Instagram printscreeen / bakaprase

U elitnom dijelu Beograda izbio je požar u kojem je u potpunosti izgorio automobil jutjubera Baka Prase. Kako je naknadno objavljeno, vozilo je navodno bilo parkirano na mjestu rezervisanom za osobe sa invaliditetom.

Luksuzni Brabus, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura, uništen je do temelja, a materijalna šteta je ogromna. Stanovnici naselja ostali su uznemireni zbog incidenta koji je prekinuo noćni mir.

Poznati jutjuber se ponovo oglasi i fotografisao sa spaljenim automobilom.

"Baka je tata a reketaši da puše k***c", napisao je Baka Prase.

Podsjetimo., Bogdan Ilić je naveo da je razlog ovog incidenta:

"Zapalili Brabusa jer nisam htio da platim reket", napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smijeha.

