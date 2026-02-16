Baka Prase snimao oglas pored zapaljenog automobila: "Malo da se ispolira i kao nov je, pišite"

Automobil marke Mercedes G klase 800 4x4², u vlasništvu Baka Praseta, zapaljen je noćas, ali to očito nije mnogo poremetilo jutjubera, te snimao i smijao pored ruine.

Skupocjeni automobil u vlasništvu jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase, vrijedan čak 500.000 eura, zapaljen je tokom noći u naselju Beograd na vodi.

Luksuzno vozilo potpuno je uništeno u požaru, a prizori sa lica mjesta svjedoče o velikoj materijalnoj šteti - automobil je izgorio gotovo do neprepoznatljivosti.

On je snimao dok auto gori sa svoje terase i sve objavio na instagramu:

Sada je podijelio snimak i na društvenoj mreži TikTok. Na snimcima se jasno vidi da je vozilo pretrpjelo ogromnu štetu - stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno izgorjela, sjedišta nagorjela, a karoserija deformisana uslijed visoke temperature. Automobil je praktično olupina.

Baka Prase se nedugo posle incidenta pojavio ispred zgrade u kojoj živi i snimio ostatke svog "mezimca". Iako je situacija ozbiljna, on je odlučio da se našali i prokomentariše sve u svom prepoznatljivom, sarkastičnom stilu.

"Oglas za auto 'brabus 800 4x4, prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer 'custom' rađen, eto, zainteresovani dm", ispričao je Baka uz smijeh.

Uslijedili su brojni komentari ispod videa, a neko je pitao:

"Je l' ima grijanje sjedišta?", "Ima, al' su pretjerali", odgovorio je Bogdan.

Inače, riječ je o modelu jednog od luksuznijih i snažnijih verzija terenskih vozila na tržištu, čija se vrijednost procjenjuje na oko pola miliona eura. Baka je automobil kupio prije tri godine, ali je ubrzo nakon kupovine priznao da se pokajao zbog ove investicije i da je razmišljao da ga vrati, navodi Republika.

Ovaj incident izazvao je veliku pažnju javnosti i brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se očekuje da nadležni organi utvrde sve okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Pogledajte u kakvom luksuzi živi jutjuber:

