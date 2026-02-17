"Da sjednu njih dvije zajedno, i da dođe taj muškarac koji ima dvije žene": Pjevačica o skandalu Milice Todorović

Pjevačica Zorica Marković nakon izlaska iz Elite 9 prokomentarisala je skandale koji tresu estradu, a medju njima i partnera Milice Todorović. Da sjednu zajedno, i taj muškarac koji ima dvije žene, svoju suprugu sa djecom i sina sa Milicom

Zorica Marković je napustila rijaliti zbog zdravstvenih problema i intervencije od koje se sada oporavlja, a u međuvremenu se dotakla i skandala koji su potresali estradu.

Prvo je komentarisala napad na Čolu, pa otkril da je i dalje u šoku zbog svega.

- Baš sam iznenađena, nemam komentara! Ne kažem da je čovjek nešto uradio, pogriješio, ali ne znam. Ne mora niko ništa da uradi, pogriješi, desi se. Oni znaju gdje je istina, dok se ne bude dokazalo, to neko mora reći javnosti - rekla je Zorica, pa dodala:

- Iznenađena jesam jer on čovjek živi jedan normalan život, dostojanstven, dostojan prave zvijezde, on je jedina prava zvijezda i tako živi.

Zorica je potom govorila o Milici Todorović, ali i komentarisala ženu koja je izašla u javnost i rekla da je Milica dobila sina sa njenim mužem.

- Mica kraljica. Ona je za mene stvarno, ja ne znam, pozitivno luda, djevojka bez skandala... Dobro, bilo je da joj je uhapšen vjerenik, nije ona uhapšena, šta... Dobro pjeva, dobro izgleda, ima i dara za glumu... Zato što je volim reći ću drago mi je što je rodila sinčinu sebi, nek su živi i zdravi, pa i taj dečko, pa i njegova žena i djeca, Milica, bebica... Ne znam zašto svi komplikuju toliko, šta je to, ona je javna ličnost pa je isplivalo. Znaš koliko ima danas takvih stvari, mnogo, nije ona jedina - započela je Zorica, pa nastavila:

- Što žena ranije nije izašla? Preporučila bih im da svi sjednu zajedno i taj muškarac koji ima dvije žene, svoju suprugu sa djecom i ima sina sa Milicom. Svi da sednu za sto i da se dogovore, da funkcionišu kao civilizovan svijet. Znam da bi Milica to htejla. On nek se odluči gdje će, djeca moraju da se podižu i da se gaje. Sjednu kao ljudi i da se dogovore, kao da su svo troje od jedne žene, da sam na njegovom mjestu tako bih uradila. Sjela bih ja sa njegovom ženom da popijem kafu, da su pametne njih dvije da se dogovaraju da se druže, znam milion takvih slučajeva. Bilo, bilo, može li da se popravi ne može, ali može lijepo da se sjedne, čemu svađa... Ljudi komplikuju život bez veze, a sve se može ogovoriti, moja preporuka je da sednu za okrugli sto, da raščivijaju sve i svako živi kako misli da treba ili zajedno svi - rekla nam je između ostalog Zorica.