"Neće se razvesti, svi vole da budu švaleri": Poznati pjevač progovorio o ocu djeteta Milice Todorović

Hasan Dudić progovorio je o skandala poznate pjevačice Milice Todorović.

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Pjevač Hasan Dudić je dao svoj sud i o skandalu pjevačice Milice Todorović. Odmah je izrekao mnoštvo pohvala na njen račun.

"Takva joj sudbina. Milica je divna djevojka, gostovali smo zajedno u nekim emisijima i vidio sam da je talentovana da pjeva, imitira i glumi. Ipak, mislim da je mogla da bira koga hoće. Vjerovatno je jako željela dijete i čim je ostala u drugom stanju, prihvatila je to. On je sigurno neki dobrostojeći muškarac. Što se tiče njihove budućnosti, ne vjerujem da će se on razvesti, jer svako ko ima 2-3 djece rijetko kad se razvede. Svi vole da budu švaleri, takvo vrijeme došlo."

Pre Milice Todorović svi su brujali o nevjerovatnoj romansi Mine Kostić i izvjesnog Maneta Ćuruvije Kaspera, pa smo Hasana upitali i za mišljenje o ovoj temi. Međutim, ostao je susdržan, ali nije djelovao baš impresionirano Mininom i Kasperovom pričom.

"Jao, jao... Nemam komentar. Sve što bih rekao, bilo bi suvišno. Pročitao sam jedan članak i posle toga više nemam komentar ni za šta."

Dudić godinama poznaje legendarnog Zdravka Čolića, pa nije mogao da ostane imun na vijest o bombi koja je nedavno bačena na Čolin porodični dom. Iskreno se nada da će ovaj slučaj dobiti srećan kraj, kao i da se ovakve situacije više neće ponavljati.

"Vidio sam, Zdravka znam sto godina. Nisam ga vidio dugo, ali on je jedan zlatan čovjek. Sad je već i u čovjek u godinama, ali oduvijek je bio kavaljer i drug, uvijek nasmijan. Ne znam šta se tu desilo, ali nadam se da je sve okej. Što kažu Bosanci, on je raja. Valjda će sve sve utvrditi i saznati."

Izvor: Alo/ MONDO