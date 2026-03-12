Svjetski mediji javljaju da je Modžtaba Hamnei teško ranjen u izraelsko-američkim napadima.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Svijet bruji o sudbini Irana! Modžtaba Hamenei (56), koji je pre samo nekoliko dana proglašen za naslednika svog ubijenog oca, navodno se nalazi u intenzivnoj njezi, okružen najstrožim obezbjeđenjem nakon što je teško ranjen u izraelsko-američkim vazdušnim udarima.

Vidi opis "Modžtaba Hamnei je u komi i bez nogu": Procureli jezivi detalji iz tajne bolnice u Teheranu, novi vođa Irana kritično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 4 / 4

Dok se oko bolnice "Sina“ u istorijskom dijelu Teherana steže obruč bezbjednosnih službi, iz izvora bliskih režimu cure stravični detalji: novi vrhovni vođa je u komi, a prema riječima jednog izvora, zadobio je jezive povrede.

"Jedna ili obje noge su mu amputirane!"

Izvor koji je iz straha za život želio da ostane anoniman, poslao je šokantne poruke u kojima opisuje stanje naslednika ajatolaha Alija Hameneija. "Jedna ili obje noge su mu amputirane. Takođe, ima rupturu stomaka ili jetre. Navodno je u komi.“

O njemu brine lično iranski ministar zdravlja, dr Mohamad Reza Zafargdžani, inače vrhunski hirurg sa ogromnim iskustvom iz Iransko-iračkog rata, kojem pomaže još jedan od najpovjerljivijih ljekara režima, dr Mohamad Marašo.

"Opsjednut krajem svijeta": Ko je zapravo Modžtaba Hameni?

Dok se zemlja nalazi u mraku, a vojskom upravljaju komandanti Revolucionarne garde, analitičari upozoravaju da je Modžtaba zapravo opasniji od svog oca. Džaber Radžabi, bivši savjetnik predsjednika Ahmadinedžada koji živi u egzilu, opisuje Modžtabu kao fanatika:

Opsesija apokalipsom: Modžtaba je duboko ubijeđen da će on lično odigrati ključnu ulogu u "kraju vremena" i velikoj bici protiv Zapada.

"Bolji lažov od oca": Za razliku od svog oca koji je često javno pokazivao bijes, Modžtaba je hladnokrvan, sposoban da manipuliše i mnogo vještiji u igrama moći.

Bezobzirnost: Radžabi tvrdi: "Ako je mogao da ubije 13.000 sopstvenih ljudi, nema problem da pobije 100.000 u Tel Avivu. Zašto bi ga bilo briga za tuđe živote ako ga nije briga za svoje?"

Misterija nestanka i "Džanbaz od Ramadana"

Iako iranski zvaničnici uporno tvrde da je novi vođa "budan" i da se nalazi na tajnoj lokaciji, njegovo odsustvo sa sopstvene ceremonije ustoličenja govori suprotno. Iranska državna televizija ga je čak nazvala "Džanbaz od Ramadana", što u prevodu znači "ranjeni ratni veteran", što je, prema mnogima, prikriveno priznanje njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Neki izvori idu toliko daleko da tvrde da Mojtaba ni ne zna da je rat počeo, niti da su mu u početnim udarima na Teheran 28. februara ubijeni supruga Zahra Hadad-Adel i jedan od sinova.

Tramp prijeti: "Čeka vas vatra i bijes!"

Dok se Iran bori sa posledicama udara, Donald Tramp je pojačao retoriku, poručivši da novi iranski vođa neće moći da „živi u miru“ i upozorivši režim da se spremi za "smrt, vatru i bijes".

Dok se regionom širi strah od totalnog rata, a cijene nafte skaču u nebo, Iranom sada praktično upravlja "Duh Ajatolah" - vođstvo koje se ne vidi, ali čije odluke vode svijet u nepoznatom pravcu.

(Daily Mail/Mondo)