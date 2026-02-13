Zorica Marković otkrila šta se dešava s kućom: Majstori uzeli novac i otišli, sve riješila da otkrije javno

Zorica Marković nakon izlaska iz bolnice, gdje joj je obavljene koronarografija, otkrila istinu iza novinskih natpisa i nagađanja

Izvor: Kurir/Marko Karović/Kurir

Poslednjih mjeseci javnost raspreda o razlozima izlaska Zorice Marković iz Elite, ali i imanja na kojem je počela da zida plac.

Cimeri iz Elite su pokrenuli spekulacije o navodno propalom biznisu, ogromnim dugovima i totalnom bankrotu, od kojih je "pobjegla" ulaskom u rijaliti, a scene iz naselja Zaklopača, mjesta u kom je Zorica otvorila kafanu i počela da gradi kuću, ubrzo su osvanule u medijima.

U neposrednoj blizini kafane koju je iznajmljivala Zorica, pjevačica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo.

Sada je pjevačica, nakon izlaska iz bolnice, otkrila šta se dešava:

"Sve je stalo kad sam ušla, ko će to da radi, a zimski period. Planiram da nastavim na proljeće, to je išlo traljavo, jako je teško naći majstore, tri ekipe sam promijenila, jedni su uzeli pare i otišli, drugi uradili nakaradno, treći je tek uradio kako treba, To je već bio septembar, oktobar i ja ušla u rijaliti i to je stalo, naravno da će se to završiti.",rekla je pjevačica.

(Blic, MONDO)