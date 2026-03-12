Tečni eliksiri zdravlja: Sve što treba da znate o detoks koktelima

Provjerite koji "detoks" kokteli zaista mogu da djeluju.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Posljednjih godina svedoci smo značajnog povećanja interesovanja za zdrav način života. Sve češće posećujemo teretane, sve više kupujemo zdravu hranu i čitamo sastav proizvoda, a sve više ljudi odlučuje se i za različite vrste dijeta. Posebno su popularne dijete za mršavljenje i dijete za tzv. "detoksikaciju" organizma.

Primer tog trenda su i "detoks" kokteli. Dijeta zasnovana na ovakvim napicima rado se primjenjuje jer je brza, jednostavna i često vrlo ukusna. Šta zapravo treba da znate o "detoks" koktelima? Odgovore donosimo u nastavku.

Koji je cilj "detoks" koktela?

Detoks kokteli, kao što im i ime kaže, koriste se kada želimo da "očistimo" organizam od toksina koji su se nagomilali uslijed nezdravog načina života, prije svega, nepravilne ishrane.

Pored toga, za ove napitke se tvrdi da mogu da pomognu i u smanjenju tjelesne težine, pa ih često biraju ljudi koji traže brz i ukusan način da izgube nekoliko kilograma.

Na čemu se zasniva dijeta sa "detoks" koktelima?

Dijeta sa koktelima podrazumeva konzumiranje odgovarajuće količine napitaka, najčešće od povrća. Oni obezbjeđuju organizmu potrebne vitamine i mikroelemente, što doprinosi boljem varenju.

Ključnu ulogu imaju antioksidansi, koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala i podržavaju prirodne procese detoksikacije u organizmu. Veoma je važna i raznovrsnost sastojaka, jer upravo ona doprinosi boljem efektu cijele dijete.

Koje "detoks" koktele je najbolje da koristite?

Ako želite da uz pomoć koktela "očistite" organizam, dobro je da koristite različite vrste povrća. Svako od njih sadrži drugačiji skup vitamina i minerala i na svoj način podržava proces detoksikacije. Posebno se preporučuju kokteli od šargarepe, cvekle i paradajza.

Šargarepa je bogata vitaminima A i C, koji imaju važnu ulogu u jačanju imuniteta i podršci organizmu u procesu čišćenja. Cvekla povoljno djeluje na krv i bubrege, koji su ključni za izbacivanje toksina iz tijela. Često se preporučuje osobama koje imaju visok krvni pritisak, probleme sa jetrom ili nizak nivo crvenih krvnih zrnaca. Još jedna ukusna i zdrava opcija je koktel od paradajza, koji je bogat vitaminima i vrednim hranljivim materijama.

Pravila dijete sa "detoks" koktelima

Da bi dijeta sa koktelima dala dobre rezultate, važno je da se pridržavate nekoliko pravila. Obično se primjenjuje oko dvije nedjelje, ali po potrebi može da traje i duže. Najbolje je da trajanje i pravila ishrane odredite u konsultaciji sa stručnjakom, na primjer nutricionistom.

Tokom dijete preporučuje se:

izbegavanje mesa i ribe, posebno masnih,

izbacivanje slatkiša i visoko prerađene hrane sa konzervansima,

odricanje od alkohola i šećera,

smanjenje unosa kafe i čaja.

Ishranu je dobro dopuniti hladno cijeđenim uljima. Pošto su kokteli prilično zasitni, može se smanjiti broj obroka, što dodatno doprinosi gubitku viška kilograma.

Važno upozorenje

Nisu sve dijete zdrave i bezbedne za organizam. Prije nego što započnete bilo kakav režim ishrane, preporučuje se konsultacija sa ljekarom, čak i ako nemate zdravstvenih problema.

Pri izboru dijete ne treba da se vodite modnim trendovima. Neke dijete, posebno one koje znatno ograničavaju kalorije ili određene hranljive materije, kao i mono dijete, mogu da budu štetne za organizam, povećaju rizik od poremećaja u ishrani i dovedu do brzog povratka izgubljene težine.

Recepti za "detoks" koktele

1. "Detoks" koktel od cvekle

Potrebni sastojci:

2 cvekle

mali korijen celera

peršunov list

2 čena bijelog luka

so i biber po ukusu

Sve sastojke dobro izmiksajte, dodajuć odgovarajuću količinu vode kako bi se dobio napitak koji se lako pije.

2. "Detoks" koktel od šargarepe

Potrebni sastojci:

3 šargarepe

pola šolje višanja

1 pomorandža

med po želji

Sve sastojke izmiksajte sa malo vode dok ne dobijete glatku i ujednačenu teksturu.

3. Paradajz koktel

Potrebni sastojci:

1 l soka od paradajza (najbolje domaćeg)

1 mala glavica crnog luka

vezica mirođije

3 stabljike celera

so i biber po ukusu

Sve sastojke dobro izmiksajte i začinite solju i biberom. Po potrebi koktel možete da razblažite mineralnom vodom ili dodate malo maslinovog ulja, odnosno, drugog hladno cijeđenog ulja.

