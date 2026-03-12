Oko 3,2 miliona ljudi raseljeno je unutar Irana od početka rata sa Izraelom i SAD, upozorio je UNHCR, navodeći da većina bježi iz Teherana ka sjeveru zemlje i ruralnim područjima.

Izvor: Safin HAMID / AFP / Profimedia

Oko 3,2 miliona Iranaca raseljeno je unutar zemlje od početka rata između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je u četvrtak Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR).

"Prema preliminarnim procjenama, između 600.000 i milion iranskih domaćinstava trenutno je privremeno raseljeno unutar zemlje zbog tekućeg sukoba, što predstavlja do 3,2 miliona ljudi", rekao je u izjavi Ajaki Ito, direktor Odeljenja za hitne situacije i podršku programima pri UNHCR-u.

"Većina njih bježi iz Teherana i drugih većih urbanih centara kako bi potražila utočište na sjeveru zemlje i u ruralnim područjima", dodao je, napominjući da se "očekuje da će taj broj nastaviti da raste sve dok traju neprijateljstva".

Ofanziva pokrenuta 28. februara

Sjedinjene Američke Države i Izrael zajednički su pokrenuli veliku ofanzivu protiv Irana 28. februara. Ta ofanziva izazvala je rat širom Bliskog istoka.

Dok su se vazdušni napadi nastavili i u četvrtak u Iranu i okolnom regionu, 13. dana sukoba, UNHCR je takođe nastojao da skrene pažnju na tešku situaciju izbjeglica u Iranu.

Avganistanske porodice posebno ranjive

"Porodice izbeglica koje su smeštene u zemlji, od kojih je većina iz Avganistana, takođe su pogođene. Njihova nesigurna situacija i ograničene mreže podrške čine ih posebno ranjivima", upozorio je Ito.

"Suočene sa rastućom nesigurnošću i ograničenim pristupom osnovnim uslugama, ove porodice napuštaju područja pogođena katastrofom", dodao je, precizirajući da UNHCR "sarađuje sa nacionalnim vlastima i partnerima kako bi procijenio nove potrebe i ojačao spremnost suočen sa povećanim kretanjem stanovništva".

U svom saopštenju UNHCR je dodatno upozorio na "hitnu potrebu zaštite civila, održavanja humanitarnog pristupa i obezbjeđivanja otvorenih granica za ljude koji traže sigurnost, u skladu sa međunarodnim obavezama".