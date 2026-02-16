Novi dečko pjevačice u braku s drugom ženom, a bivši završio iza rešetaka: Evo šta je tad pričala Milica Todorović

Milica Todorović je prije veze sa oženjenim muškarcem bila u vezi sa hrvatskim državljaninom koji je uhapšen po Interpolovoj potjernici

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Pjevačica Milica Todorović poslednjih dana se nalazi u centru pažnje domaće javnosti, nakon što se oglasila supruga njenog partnera, s kojim je dobila sina, i otkrila da je udata za njega i da ima dvoje djece.

Pripadnici estrade su stali na stranu pjevačice, a mediji su sada podsjetili i na njenog bivšeg partnera, kojeg je policija privela, po Interpolovoj poternici, za krivično djelo prevara i falsifikovanje.

Pjevačica je tada vjerovala da je konačno pronašla svoju srodnu dušu i nekog pored koga će imati mir, ali se ispostavilo da je obmanuta.

Ona se nakon saznanja da joj je vjerenik na Interpolovoj potjernici, osjećala prevareno i iskorišćeno.

- Milici je baš teško, kao da je neko bacio neku crnu magiju na nju. Kako se zaljubi i pomisli da je to onaj pravi, tako se nešto izjalovi. Osjeća se nasamareno i prevareno, očigledno da nije znala dosta stvario o Mariu i njegovoj prošlosti. Dosta toga je slagao, mislim da vjerovatno nije htio da je opterećuje nekim stvarima, ali svakako nije fer. Sada je pitanje i da li se on preselio u Beograd zbog nje ili je samo pobjegao iz Hrvastke jer je znao šta ga čeka - rekao jer izvor blizak pjevačici tada i dodao:

- Riješila je da ne priča o ljubavnom životu javno, ali sreću koju je doživjela u vezi sa Mariom nije mogla da sakrije. Priznala je da je zaljubljena i da je konačno pronašla onog pravog, jer je istinski vjerovala u to, i desi se šta se desi. Neprijatno joj je što se njeno ima na ovaj način provlači kroz medije.

Milica se oglasila javno

Inače, Milica se tada oglasila prvi put i otkrila da ona više nije u vezi sa Mariom B.

- Nisam htjela da se oglašavam prethodnih 24 sata na temu ovoga što se dešava i piše. Ali kad sam vidjela koliko je daleko otišlo, morala sam da se javim ovim putem i mislim da je ovo najbolji način da se obratim. Ja sam ovim događajem nemam veze jer izvjesno vrijeme nisam u ljubavnom odnosu, žao mi je, ali je tako. Dešavaju da se lijepe i ružne stvari u životu. Idemo dalje - rekla je Milica u videu koji je obavila na Instagramu prošle godine.