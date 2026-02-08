logo
Zorica Marković otkrila da li se vraća u "Elitu": Evo kakvo je zdravstveno stanje pjevačice

Autor Ana Živančević
0

Zorica Marković progovorila je o zdravstvenim problemima.

Zorica Marković otkrila da li se vraća u "Elitu" Izvor: Pink scereenshot

Pjevačica Zorica Marković progovorila je o razlozima zbog kojih je morala da napusti rijaliti "Elita 9". Zorica je iz Bijele kuće otišla pravo u bolnicu, na odjeljenje kardiologije, gdje je prošla neophodna ispitivanja.

Kako je istakla, sada se osjeća bolje zahvaljujući pravilno podešenoj terapiji, ali mora da odmara i da sačeka kontrolu za mjesec dana.

"Bolje mi je otkako su mi pogodili terapiju. Sada moram da odmorim, da se privikne organizam, a onda za mjesec dana idem na kontrolu, nadam se da će i tada rezultati biti dobri", rekla je pjevačica koja je upitana da li se vraća u Elitu 9.

"Sada ne, jer moram da odmaram. Ako Bog da da rezultati budu dobri, i ako im budem trebala za projekat možda ponovo uđem nakon kontrole", istakla je ona.

Na pitanje da li je imala ugovor na nekoliko mjeseci učešća ili se takmičila za prvo mjesto rekla je:

"Ne, ne, nije bilo dogovoreno da izađem ranije. Trebalo je da ostanem do kraja, ali eto, zdravlje nije dozvolilo", rekla je.

Podsjetimo, Zorica je otkrila i zbog čega je morala da ode u bolnicu.

"Tri virusa sam zakačila u Eliti, ne znam šta je ono bilo. Pojavile su mi se od toga aritmije i srčani problemi. Zbog toga sam morala da napustim rijaliti", rekla je za "Blic".

"Bolje mi je, uradili su mi sve neophodne preglede i morali su da me zadrže dok ne potrefe terapiju. Srećom, bila sam prepuštena najboljem timu ljekara i sada je sve u redu. Slijedi oporavak i strogo mirovanje."

zorica marković Elita zdravlje

