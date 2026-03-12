Ta sredstva će, kako su kazali, biti upotrijebljena za podršku unapređenju elektroprenosnog koridora Trebinje (BiH) – Perućica – Podgorica – Vau i Dejes (Albanija)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) saopštila je da obezbjeđuje kredit do 15 miliona eura za Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), za finansiranje poboljšanja 220 kV nadzemnog dalekovoda koji je dio regionalne interkonekcije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.

Ta sredstva će, kako su kazali, biti upotrijebljena za podršku unapređenju elektroprenosnog koridora Trebinje (BiH) – Perućica – Podgorica – Vau i Dejes (Albanija), čime će se njegov kapacitet povećati sa približno 300 MW na 600 MW.

"Unapređenje će se prvenstveno odnositi na zamjenu postojećih provodnika na crnogorskom dijelu dalekovoda naprednim visokotemperaturnim provodnicima sa malim ugibom (High Temperature Low Sag – HTLS) duž 220 kV nadzemnog dalekovoda koji prolazi kroz Crnu Goru, od granice sa Bosnom i Hercegovinom, preko ključnih trafostanica u hidroelektrani Perućica i glavne trafostanice Podgorica, do granice sa Albanijom", saopštio je EBRD.

Projekat će, ističu, unaprijediti pouzdanost i efikasnost prenosa električne energije u Crnoj Gori i ojačati prekograničnu povezanost na Zapadnom Balkanu, doprinoseći većoj regionalnoj integraciji elektroenergetskih sistema.

Ugovor su potpisali potpredsjednik EBRD-a zadužen za politike i partnerstva Mark Bauman i partnerstva, izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović i ministar finansija Novica Vuković.

„Jačanje elektroprenosnih mreža je od suštinskog značaja za energetsku sigurnost i regionalnu integraciju na Zapadnom Balkanu. Ovaj projekat će modernizovati ključnu infrastrukturu u Crnoj Gori i doprinijeti pouzdanijem i otpornijem elektroenergetskom sistemu, u skladu sa opredjeljenjem EBRD‑a za održivi razvoj infrastrukture“, kazao je Bauman.

Asanović je rekao da je ova investicija mnogo više od modernizacije jednog dalekovoda i da predstavlja ulaganje u sigurnu, stabilnu i bolje povezanu energetsku budućnost regiona, prenose "Vijesti".

"Unapređenjem 220 kV veze između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, jačamo pouzdanost prenosa električne energije i dodatno učvršćujemo energetsku povezanost Zapadnog Balkana. Modernizacijom ovog dalekovoda njegov prenosni kapacitet biće povećan sa 300 MW na oko 600 MW. Za nas je ovo važan korak ka otpornijoj mreži koja može odgovoriti na rastuće potrebe sistema i sve intenzivniju regionalnu saradnju. Zahvaljujemo EBRD-u što je prepoznao značaj investicije i podržao projekat koji unapređuje stabilnost i povezivanje elektroenergetskih sistema u regionu". kazao je direktor CGES-a.

Vuković je kazao da Crna Gora, garancijom koju je pružilo Ministarstvo finansija, potvrđuje svoju posvećenost podržavanju strateških investicija koje jačaju energetsku infrastrukturu zemlje i regionalnu povezanost.

"Ovo nije prvi put da Ministarstvo podržava projekte od velikog značaja za razvoj i modernizaciju energetskog sektora i ostajemo odlučni da podržimo inicijative koje doprinose dugoročnoj stabilnosti i održivosti energetskog sistema Crne Gore", kazao je ministar.

Rekao je i da cijene kontinuirano partnerstvo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, čija podrška pomaže u realizaciji projekata koji su važni za ekonomski razvoj i regionalnu integraciju Crne Gore prenose "Vijesti".

"EBRD ostaje jedan od vodećih institucionalnih investitora u Crnoj Gori, sa više od milijardu eura uloženih u preko 100 projekata do danas, čime doprinosi održivom ekonomskom razvoju zemlje, unapređenju infrastrukture, razvoju privatnog sektora i regionalnoj integraciji", piše u saopštenju.