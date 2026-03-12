Podsjeća da pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji traju duže od deceniju.

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da su danas saznali da nema sjednice Skupštine, odnosno da se prave neki dogovori o odlaganju rasprave o zakonima, koje mogu uticati na zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

“PES je, moram da naglasim, bio iznenađen ovim odlukama koje su donijete mimo nas. Spremni smo da se ide brže, ukoliko treba. Radi se o stotinama zakona, na osnovu kojih treba da se donese više podzakonskih akata. Nas to obavezuje da bez odlaganja ijednog dana moramo da radimo i usvajamo. Moramo da radimo i brže i više nego što smo navikli”, rekao je Čarapić na konferenciji za medije u parlamentu.

Podsjeća da pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji traju duže od deceniju.

“Političke opstrukcije su uslovile da smo ušli u situaciju da imamo većinu za zakone, ali kratak rok da sve ispunimo. Nadoknađujemo sav posao koji se mogao završiti u posljednjih deset i više godina. Ako planiramo da zatvorimo poglavlja, moramo da radimo. Ukoliko neko želi bez nas da određuje dinamiku evropskih integracija, neka se deklarišu, mi iza toga ne stojimo”, poručio je Čarapić.

Kaže da je, koliko je upoznat, sjutra nastavak rada, odnosno da je to dogovor sa kolegijuma.

“Pozivam političke subjekte da ne odlažu. Mi smo spremni i danas da radimo, ali bez predsjednika Skupštine, naš potpredsjednik Boris Pejović ne može otvoriti sjednicu”, ukazao je poslanik PES-a.

Na pitanje novinara koga smatra odgovornim, Čarapić je poručio da smatra one koji su inicirali otkazivanje, tj. opoziciju, ali i ponovio da je odluka o odlaganju donijeta bez njih.

Čarapić je kazao da Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate i Demokratska narodna partija nisu potpisale inicijativu za produženje rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

On je to rekao odgovarajući na pitanje “Vijesti” šta je sa tim odborom, hoće li biti formiran novi ili će Skupština ipak da produži rad postojećem, te kada će biti sjednica Skupštine na kojoj će biti produžen rad. “Vijesti” su pitale i, s obzirom na to da je DPS najavio da neće učestvovati u radu tog odbora, da li to znači da izborna reforma neće biti sprovedena i da ćemo nove izbore dočekati sa neiščišćenim biračkim spiskom i drugim neriješenim pitanjima.

“Princip konsenzusa se izgubio. Čišćenje biračkog spiska jeste reforma koju treba sprovesti, ali očigledno da ovi subjekti očekuju izbore sa neprečišćenim spiskom – jedni čekaju glasače iz regiona, drugi iz regiona, Evrope, SAD… Nedostatak volje za čišćenje biračkog spiska je upravo jer neko računa na džepove i za lokalne i za parlamentarne izbore, jer postoji šansa da budu istog dana”, rekao je.

Čarapić je, na pitanje o najavljenom nedolasku bivšeg predsjednika države, Vlade i DPS-a Mila Đukanovića na Anketni odbor, kazao da je “bježanje od odgovornosti tokom cijele karijere bio modus operandi”.