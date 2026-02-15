Boban Rajović otkrio zašto je Milici Pavlović čestitao na porođaju

Boban Rajović je umjesto Milici Todorović čestitao njenoj imenjakinji na prinovi.

Pjevač Boban Rajović usnimljen je na begradskom aerodromu, a tom prilikom je pred MONDO kamerama otkrio zbog čega je čestitao Milici Pavlović rođenje sina, kad je majka postala Milica Todorović.

"Ja sam i jednoj i drugoj čestitao. Ne znam šta mi je bilo. Ja sam Milici Todorović čestitao, napisao joj: 'Mico, nek je živ i zdrav'. Onda sam istu tu poruku kopirao i poslao Milici Pavlović. I jedna i druga su odgovorile, samo što je Pavlovićka crkla od smijeha i rekla da sam joj uljepšao dan. Vrlo spontano i duhovito", rekao je Boban kroz osmijeh.

Podsjetimo, o ovoj situaciji je govorila Milica Pavlović prije nedjelju dana:

"Kada se porodila Milica, čestitala sam joj tad dan. Sjutradan, ujutru, krenula sam na pilates, oko pola 9 ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića. Kaže: 'Mile moj, srećno ti rođenje djeteta, da si živa zdrava..'. Ja pješačim i smijem se, gledam da li je promašio profil.

Odgovorila sam mu glasovnom porukom, rekla sam mu: 'Bobane, hvala ti puno, uljepšao si mi jutro, vjerovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvijek nisam majka, promašio si totalno', na šta je on odgovorio: 'Koja sam ja budala'. Ma šou, Boban je strašno šarmantan. Ja ću uvijek kad mi neko pomene Milicu Todorović i dijete, da se sjetim ovoga, stvarno je hit", rekla je ona.