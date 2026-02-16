Baka Prase dobio 2.000.000 dinara na kladionici: Jutjuber se oglasio sa tribina, pa sa pratiocima podijelio uspijeh

Baka Prase je meč pratio uživo sa tribina, a onda je pobedu novosadskog tima unovčio ogromnom sumom.

Izvor: Instgaram printscreen / bakaprase

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se juče 14. februara, nakon utakmice 23. kola Superlige Srbije odigrane na Banovom brdu. Fudbaleri Vojvodine pobijedili su rezultatom 3:2, iako su na početku drugog poluvremena gubili sa 2:0, a Bogdan je ovaj meč pratio uživo sa tribina, a onda je pobjedu novosadskog tima unovčio ogromnom sumom.

Baka Prase je prije utakmice uplatio milion dinara na pobjedu Vojvodine na kvotu 2.40, što mu je donijelo zaradu od čak 2.400.000 dinara, piše Blic.

Svoj uspjeh i dobitni tiket podijelio je sa pratiocima na društvenim mrežama. Tokom boravka na stadionu, fotografisao se sa influenserom Šarketom, ali i sa Vladimirom Matijaševićem, čelnim čovjekom Čukaričkog, uz šaljivu opasku da su se sastala dva predsjednika - jedan Čukaričkog, a drugi Vojvodine.

Kristijan Golubović moli Baku Praseta da ga angažuje

Jutjuber Baka Prase, nedavno je organizovao prvi BFC - Baka Fighting Championship koji je gledalo skoro 600.000 ljudi.

Iako ga je u prvi mah ocijenio kao lakrdiju na koju ne bi pristao za manje od 300.000 eura, Kristijan Golubović danima priča o turniru, i iznosi uslove pod kojima bi učestvovao na sledećem takmičenju.

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 eura za učešće na turniru.

"Mogu ja da se bijem i sa petoricom, pet mečeva zaredom da bude, ali onda hoću 50.000 eura po meču", rekao je Golubović, pa dodao: "Šta je to za velikog Baku, a kad bih ja učestvovao vidjeli bi šta su prave ulične borbe, 10.000 miliona ljudi će da gleda", poručio je Golubović Baki Prasetu, piše Informer.