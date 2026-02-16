logo
Baka Prase pokazao kako mu gori automobil od 500.000 €: Zapalili mu bijesnu mašinu, on odmah objavio snimak

Autor Marina Cvetković
0

Automobil marke Mercedes G klase 800 4x4², u vlasništvu Baka Praseta, zapaljen je noćas.

Baka Prase pokazao kako mu gori automobil od 500.000 € Izvor: Youtube prinstcreen/Instagram printscreen bakaprase

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, zapaljen je automobil u Beogradu. On se odmah oglasio i podijelio snimak. Na Instagramu je podijelio snimak sa terase, dok je snimao svoj zapaljeni automobil.

"R.I.P. Brabus, 2023 -2026", stoji u njegovoj objavi.

Zapaljen automobil Baka Praseta
Izvor: instagram/bakaprase
Izvor: instagram/bakaprase

 Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do incidenta. Inače, automobil Bake Praseta je procijenjen na oko 500.000 eura, kako prenose domaći mediji.

Baka prase požar Automobil g klasa

