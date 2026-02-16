logo
Dupleks Bake Praseta od 5 miliona evra u najluksuznijem delu Beograda: Zavirite šta je sve smestio u 420 kvadrata

Dupleks Bake Praseta od 5 miliona evra u najluksuznijem delu Beograda: Zavirite šta je sve smestio u 420 kvadrata

Autor Marina Cvetković
Jutjuber Baka Prase živi na visokoj nozi, te se svojim nekretninama i četvoročkašima rado pohvali na mrežama

Dupleks Bake Praseta od 5 miliona Izvor: YouTube/Baka Prase

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jedan od najpopularnijih jutjubera u regionu, a njegovo ime često se vezuje za brojne kontroverze.

Od optužbi da je utajio porez, javnih svađa i prozivki sa javnim ličnostima, do gašenja svih njegovih naloga na platformama, sada se našao u žiži javnosti jer je njegov skupoceni automobil zapaljen ispred zgrade u kojoj živi u ranim jutarnjim satima.

Evo šta je od njega ostalo:

Uživa u suvom luksuzu

Bogdan je do raskida sa Anjom Blagojević, poznatijom kao Anjom Bla, takođe influenserkom, živeo u Beogradu na vodi u nekretnini od 300 kvadrata za koju je pričao da vredi čak 2.000.000 evra.

Evo kako on izgleda:

Ipak, nakon raskida je odlučio da se malo "raširi". Ilić je tada javnosti pokazao svoj novi dom - dupleks od 420 kvadratnih metara koji se nalazi u istom naselju.

Kako je naveo, vrednost nove nekretnine je čak pet miliona evra, dok je čitava unutrašnjost opremljena po najnovijoj modi. Za razliku od prethonog, ovoga puta je preovladao minimalistički stil. Baka je snimio svaki detalj - pun orman skupocenih patika, modernu kuhinju, luksuznu dnevnu sobu, pa čak i klavir koji se nalazi u njoj.

Potom je izašao na terasu i istakao da se prostire duž celog stana, kao i da sa nje ima pogled na ceo grad. 

Podsetimo, influenser se oglasio nakon što mu je automobil zapaljen i otkrio razloge, te se na njemu svojstven način našalio i rekao da je olupina koja je od njega ostala na prodaju.

Pogledajte još slika:

